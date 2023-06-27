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Дуглас Макгрегор заявил, что США отказались признавать создание из Украины монстра
Белый дом все еще не может признать, что американская сторона создала из Украины монстра, с которым им не удается справиться. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Он выразил уверенность в том, что именно в связи с невозможностью признать свой провал власти все еще оказывают поддержку Украине и киевсому режиму.
По его словам, российское сообщество при украинском кризисе оказалось прочнее, чем американское. Он также отметил, что РФ сейчас можно считать еще более сплоченной, чем это было на протяжении нескольких лет. Макгрегор выразил надежду на то, что Штаты станут такими же сплоченными.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Кремль высказался о секретной международной встрече по Украине в Копенгагене.
Он выразил уверенность в том, что именно в связи с невозможностью признать свой провал власти все еще оказывают поддержку Украине и киевсому режиму.
«Это все чушь, но что вы ожидаете от этого человека? Никто в Вашингтоне не выйдет вперед и не скажет: «Эй, мы совершили ужасную ошибку и создали монстра гораздо больше и мощнее, чем те силы, которые мы думали победить», - уверен Макгрегор.
По его словам, российское сообщество при украинском кризисе оказалось прочнее, чем американское. Он также отметил, что РФ сейчас можно считать еще более сплоченной, чем это было на протяжении нескольких лет. Макгрегор выразил надежду на то, что Штаты станут такими же сплоченными.
«Россия сейчас более сплоченная, чем, возможно, была за последние десятилетия, и российские вооруженные силы больше и мощнее, и воля к победе у них сильнее, чем когда-либо. И мне бы очень хотелось, чтобы у нас в США была такая же сплоченность», - подытожил Макгрегор.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Кремль высказался о секретной международной встрече по Украине в Копенгагене.
Татьяна Лаврова