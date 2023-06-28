В США раскрыли последствия попытки мятежа Пригожина для РФ

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Bloomberg пишет, что мятеж в России повышает перспективы поставок оружия США на Украину
Неудавшийся мятеж главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в РФ лишь повышает перспективы поставок вооружений из США на территорию Украины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на бывшего американского чиновника, знакомого с логикой действий администрации президента США Джо Байдена.
По его словам, события, произошедшие в России, могут усилить в Штатах позиции тех, кто желает оказать более значительную помощь украинской стороне.
Так, например, главный исполнительный директор Центра новой американской безопасности Ричард Фонтейн выразил уверенность в том, что ЧВК представляла значительную силу в зоне СВО. Бойцы компании, по его словам, помогли России серьезно продвинуться вперед.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в МИД РФ заявили о юридическом оформлении русофобии в Прибалтике.
По его словам, события, произошедшие в России, могут усилить в Штатах позиции тех, кто желает оказать более значительную помощь украинской стороне.
«Позиции союзников, настаивавших на более агрессивной поддержке, укрепятся, так как беспорядки подчеркивают уязвимость Путина», - пишут журналисты издания.
Так, например, главный исполнительный директор Центра новой американской безопасности Ричард Фонтейн выразил уверенность в том, что ЧВК представляла значительную силу в зоне СВО. Бойцы компании, по его словам, помогли России серьезно продвинуться вперед.
«Если «Вагнер» уйдет как организация, вполне возможно, что это может нанести ущерб положению России», - предположил Фонтейн.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в МИД РФ заявили о юридическом оформлении русофобии в Прибалтике.
Татьяна Лаврова