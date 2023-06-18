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Military Watch: российские ПТРК «Корнет» способны успешно ликвидировать западные танки
Российский противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Корнет» продолжает считаться в мире одним из самых грозных и экономически эффективных вооружений. Об этом пишет американское издание Military Watch.
В материале отмечается, что оружие успешно ликвидирует западные танки уже на протяжении 20 лет. Мощность ПТРК признаёт и президент России в Владимир Путин — об этом он рассказал на встрече с военными корреспондентами.
Впервые «Корнет» попал на вооружение ещё тогда советской армии в 1988 году.
Ранее сообщалось, что российские воздушные силы провели восемь ракетно-бомбовых ударов по позициям Вооружённых сил Украины в районе Купянска.
Кроме того, артиллерия группировки «Запад» обнаружила и уничтожила специальную группу, состоящую из разведчиков и диверсантов.
В материале отмечается, что оружие успешно ликвидирует западные танки уже на протяжении 20 лет. Мощность ПТРК признаёт и президент России в Владимир Путин — об этом он рассказал на встрече с военными корреспондентами.
Ранее сообщалось, что российские воздушные силы провели восемь ракетно-бомбовых ударов по позициям Вооружённых сил Украины в районе Купянска.
Кроме того, артиллерия группировки «Запад» обнаружила и уничтожила специальную группу, состоящую из разведчиков и диверсантов.
Андрей Гаврилов