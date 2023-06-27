Фото: Сайт Кремля
Дуглас Макгрегор заявил, что российская армия освободит все территории восточной Украины
Следующим шагом российского лидера Владимира Путина в конфликте с Украиной станет полное освобождение всех восточных территорий. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
По его словам, президент РФ, используя свою армию, сумеет полностью освободить всю восточную Украину. Он выразил уверенность в том, что, если не будет какого-либо ответа со стороны киевского режима или западных стран, ВС РФ могут продвинуться и на запад государства.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Запад отговаривал Украину от ударов по РФ в выходные.
«Российский народ хочет, чтобы этот конфликт закончился ясной однозначной победой. Я думаю, что Путин об этом знает», - отметил Макгрегор.
«Мы можем ожидать гораздо более интенсивное и решительное наступление, такого мы еще не видели», - подчеркнул Макгрегор.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Запад отговаривал Украину от ударов по РФ в выходные.
Татьяна Лаврова