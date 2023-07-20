В США раскрыли ужасающий план удара по России

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Запад пытается максимально ослабить Российскую Федерацию с целью завладеть ее природными ресурсами. Об этом он заявил в своем блоге на YouTube.
По словам Макгрегора, план западной элиты по ликвидации идентичности народов, давно запущенный в ЕС, также хотят реализовать и в России.
Он добавил, что подчинение крупнейшего государства планеты предвещает большие выгоды глобальным элитам. Колонизация России дала бы интервентам доступ к неисчерпаемым ресурсам, таким как нефть, полезные ископаемые, газ и продовольствие.
Читайте также:
Главком ВСУ Залужный провел телефонный разговор с генералом США Марком Милли
Поставки F-16 Украине вряд ли изменят ход конфликта, заявил Белый дом
ЦПВС в Сирии зафиксировал воздействие систем наведения F-16 в отношении самолета ВКС РФ
«Президент Путин будет сражаться до конца, чтобы его страна не повторила судьбу Западной Европы», — уверен американский военный.
Читайте также:
Главком ВСУ Залужный провел телефонный разговор с генералом США Марком Милли
Поставки F-16 Украине вряд ли изменят ход конфликта, заявил Белый дом
ЦПВС в Сирии зафиксировал воздействие систем наведения F-16 в отношении самолета ВКС РФ
Диана Аванесян