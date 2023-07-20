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В США раскрыли ужасающий план удара по России

Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: Запад хочет захватить РФ для получения доступа к ее ресурсам
20 июля 2023, 22:48

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Запад пытается максимально ослабить Российскую Федерацию с целью завладеть ее природными ресурсами. Об этом он заявил в своем блоге на YouTube.
По словам Макгрегора, план западной элиты по ликвидации идентичности народов, давно запущенный в ЕС, также хотят реализовать и в России.

«Президент Путин будет сражаться до конца, чтобы его страна не повторила судьбу Западной Европы», — уверен американский военный.


Он добавил, что подчинение крупнейшего государства планеты предвещает большие выгоды глобальным элитам. Колонизация России дала бы интервентам доступ к неисчерпаемым ресурсам, таким как нефть, полезные ископаемые, газ и продовольствие.

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#США
#Россия
#Запад
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Главком ВСУ Залужный провел телефонный разговор с генералом США Марком Милли
Залужный доложил американскому генералу, что ВСУ имеют успехи на нескольких направлениях
20 июля 2023, 22:38

Фото: iStock/JARAMA

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что доложил по телефону председателю Объединенного комитета начальников штабов США генералу Марку Милли о ситуации на фронте, об этом он написал в своем телеграмм-канале.
По его словам, ВСУ имеют успехи на нескольких направлениях фронта.

Залужный заявил, что несмотря на российскую оборону, заграждения, минные поля и сверхсложные укрепления, украинские формирования достигают успехов на линии боевого соприкосновения. Он также добавил, что подробно рассказал американскому генералу о ситуации по всей линии фронта. 

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#Украина
#ВСУ
#Залужный
#СВО
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Поставки F-16 Украине вряд ли изменят ход конфликта, заявил Белый дом
Белый дом: поставки F-16 Киеву могут начаться в 2023 году, но они не изменят ход конфликта
20 июля 2023, 22:27

Фото: iStock/YayaErnst

Поставки истребителей F-16 на Украину могут начаться уже в 2023 году, но они, скорее всего, не изменят ход конфликта, заявили в Белом доме.
Накануне, Белый дом подтвердил, что Украина использует в боевых действиях поставленные США кассетные боеприпасы. Ранее, об этом писали американские СМИ, позже информацию подтвердил замначальника Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский. Он отметил, что несмотря на использование ВСУ кассетных бомб, существенного урона нанесено не было. 

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#Белый дом
#Украина
#истребители
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ЦПВС в Сирии зафиксировал воздействие систем наведения F-16 в отношении самолета ВКС РФ
Истребители F-16 задействовали системы наведения в отношении самолета ВКС России в Сирии
20 июля 2023, 22:15

Фото: iStock/Milous

Замруководителя ЦПВС контр-адмирал Олег Гуринов сообщил, что зафиксировано воздействие системами наведения истребителей F-16 в отношении воздушного судна России, совершавшего плановый полет вдоль южной границы Сирии.
Также сообщается, что за сутки было выявлено 12 нарушений, касающиеся полетов летательных аппаратов, без предварительного согласования с российской стороной. Москва, в настоящее время, не прокомментировала произошедшее. 

Накануне, президент Сирии Асад рассказал о стоящих перед его страной и Ираком вызовах. По его словам первоочередная задача государства - борьба с терроризмом. 

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#истребитель
#самолет
#Россия
#Сирия
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«Царьград»: У действий Зеленского есть три основных цели
20 июля 2023, 21:30

Фото: РИА Новости/ Анатолий Кирияк

Никто не ожидал повторения прошлогоднего теракта на Крымском мосту, но он случился. «Царьград» пояснил, почему это произошло.
Все действия Зеленского направлены на достижение трёх целей.

Во-первых, убийством мирных россиян и атаками на российские города он постоянно дополняет ту картину, которую хочет видеть Запад. Он понял, что, чем больше шума, тем дольше он остаётся у власти.

Во-вторых, подрыв Крымского моста был сделан для того, чтобы показать Западу, что их деньги потрачены не зря, что неудавшееся контрнаступление ещё ни о чём не говорит.

И, в-третьих, Зеленский добивается паники среди российского народа. Он хочет, чтобы люди задумались о том, что власти не могут их защитить, уточняет «Царьград».

Ранее сообщалось, что Зеленского просят уйти в отставку, а если он этого не сделает, Украину ждёт печальный конец.

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#СВО
#Зеленский
#атака
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МАГАТЭ направит миссии в Киев в рамках мер по радиоактивным источникам
Гросси: МАГАТЭ направит миссии на Украину в рамках мер по радиоактивным источникам
20 июля 2023, 21:07

Фото: iStock/Дмитрий Ларичев

Гендиректор агентства Рафаэль Гросси сообщил, что МАГАТЭ в рамках мер, призванных обеспечить безопасность радиоактивных источников, на следующей неделе отправит свои миссии в Киев и Харьков, его заявление опубликовано на сайте организации.
Целью визита миссий, станет оценка ситуации с радиационным фоном. Будет рассмотрен вопрос о необходимости установления оборудования или других требований.

Специалисты МАГАТЭ осуществляют визиты на Украину, в том числе, на Запорожскую АЭС, после сообщений украинской стороны о том, что Россия, якобы, планирует осуществить подрыв на станции, в результате чего, может произойти выброс радиации. Москва, в свою очередь, считает подобные высказывания провокацией и обеспокоена возможностью осуществления диверсии киевским режимом. 

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#МАГАТЭ
#Украина
#радиация
#Киев
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Кирби: Американские кассетные боеприпасы уже доставлены на Украину
Белый дом подтвердил, что Украина приступила к применению кассетных боеприпасов США
20 июля 2023, 21:01

Фото: iStock/rarrarorro

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что кассетные боеприпасы уже находятся на Украине, об этом он сообщил в ходе брифинга.
Он также добавил, что американские боеприпасы применяются в бою.

Ранее замначальника Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский заявил, что украинские формирования нанесли удары на Южно-Донецком направлении с применением кассетных бомб США. ​По его словам, личный состав на линии боевого соприкосновения находился в укрытиях и ​урона нанесено не было. 

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#Белый дом
#кассетные боеприпасы
#Украина
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В Кремле оценили включение «Артека» в санкционный список Британии
Песков назвал «верхом маразма» санкции Великобритании против детского центра «Артек»
20 июля 2023, 20:23

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что санкции Великобритании против детского лагеря «Артек» в Крыму поразили его.
Спикер Кремля подчеркнул, что если бы он был британцем, ему было бы стыдно за действия страны.

Ранее британское правительство объявило о санкционных ограничениях в отношении детского лагеря «Артек». Причиной введения рестрикций, стало убеждение Британии в том, что дети получают в лагере перевоспитание, основанное на российском курсе. 

Песков заявил, что санкции в отношении детского лагеря - «верх маразма». 

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#Песков
#Россия
#санкции
#лагерь
#«Артек»
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«Аргументы недели»: Завершение зерновой сделки накалило и так нестабильную обстановку
20 июля 2023, 19:52

Фото: iStock/elena_larina

После завершения зерновой сделки ситуация на политической и военной арене накалилась. Об этом сообщает издание «Аргументы недели».
МИД РФ ранее заявил, что с 18 июля зерновая сделка прекращает функционирование, а координационный центр в Стамбуле в ближайшее время будет расформирован. Президент Турции Эрдоган отреагировал на это заявление тем, что «зерновая сделка «ушла в историю».

При этом Запад равнодушно отнёсся к решению Кремля, заявив, что не видит смысла в введении военной блокады Чёрного моря.

Тем временем министр продовольствия и сельского хозяйства Германии Джем Оздемир раскритиковал завершение зерновой сделки, сказав, что «необходимо положить конец использованию голода в качестве оружия! Путин делает самых бедных людей в мире своими заложниками!»

Однако «Аргументы недели» напоминают, что согласно договорённости, большая часть зерна отправлялась действительно «бедным» и «недоедающим» Евросоюзу, США, Великобритании, Канаде и другим. И лишь 3% зерна, ради которых Россия и заключила договор, отправлялись в реально бедные и нуждающиеся страны.

Коснулась ситуация и военной отрасли. Так, с 20 июня все суда, следующие по Чёрному морю в украинские порты, будут определяться российскими военными потенциальными перевозчиками военной помощи для ВСУ.

Вслед за этим заявлением, Минобороны Украины ввело аналогичные ответные меры, согласно которым с 21 июля все суда, отправляющиеся в российские черноморские порты, будут идентифицироваться украинскими военными перевозчиками военной техники для нужд ВС РФ.  

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#зерно
#Россия
#Украина
#Турция
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Антонов заверил, что Россия не готовит диверсий против гражданских судов
Посол Антонов: Россия не готовит диверсий против судов в Черном море
20 июля 2023, 19:47

Фото: iStock/macky_ch

Посол Российской Федерации в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Россия не готовит диверсий против гражданских судов в Черном море.
Прежде, Россия сообщила о том, что зерновая сделка прекращает свое действие. В связи с этим, суда, которые следуют в украинские порты в акватории Черного моря, будут расцениваться Москвой как потенциальные перевозчики военных грузов. 

В связи с заявлением Москвы, Белый дом озвучил опасения относительно того, что Россия может атаковать гражданские суда в Черном море. Комментируя высказывание администрации президента США, Антонов заверил, что Россия не намерена осуществлять диверсий против гражданских судов в Черном море.  

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#Россия
#Антонов
#Черное море
#диверсии
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