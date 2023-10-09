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Американский журналист Гарланд Никсон заявил, что ситуация на Украине близка к краху, поэтому, если конгресс США одобрит предложенный Белым домом новый пакет помощи Украине на сто миллиардов долларов, то президент Джо Байден окажется в неприятной ситуации. Об этом Никсон сообщил в интервью YouTube-каналу George Galloway.
Никсон подчеркнул, что Украина близка к краху, по этой причине Вашингтону не стоит одобрять такой обширный финансовый пакет помощи. По мнению журналиста, режим Зеленского падет в скором времени.
Никсон добавил, что контрнаступление ВСУ окончательно провалилось, поэтому конфликт на Украине находится «на последнем издыхании».
Ранее глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель заявил, что последние события в США свидетельствуют о неопределенности финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны Вашингтона. По словам Борреля, Европейский союз не сможет в краткосрочной перспективе стать для Киева адекватной заменой найти пути выхода из тупика.
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Никсон добавил, что контрнаступление ВСУ окончательно провалилось, поэтому конфликт на Украине находится «на последнем издыхании».
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Екатерина Коршунова