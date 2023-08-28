В США рассказали о геополитической мощи Кремля

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Страны Запада полностью зависят от российских поставок урана и не могут преодолеть подчинение. Об этом пишет агентство Bloomberg.
Особенно, зависимость от российского обогащенного урана испытывают страны Восточной Европы. Несмотря на конфликт, Украина также нуждается в поставках топлива и сможет отказаться от него не ранее, чем через несколько лет.
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