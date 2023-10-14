В США рассказали о скором вторжении Азербайджана в Армению

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По информации из газеты Politico, Государственный секретарь США Энтони Блинкен предупредил о возможной опасности вторжения Азербайджана в Армению в ближайшем будущем в ходе беседы с небольшой группой американских законодателей.
В ходе разговора, который, по данным издания, прошел 3 октября между конгрессменами и Энтони Блинкеном, законодатели также выразили интерес к возможным действиям в отношении Азербайджана и оказывали давление на главу Государственного департамента.
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