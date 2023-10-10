В США рассказали о последствиях попадания американского оружия в руки ХАМАС

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Если оружие, которое США поставляли на Украину, попало в руки к боевикам ХАМАС, то Израиль ждут большие проблемы, заявил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в интервью для YouTube-канала Judging Freedom.
«Если у ХАМАС есть противотанковые управляемые ракеты, которые мы отправили Украине и которые попали к ХАМАС, у Израиля будут большие проблемы», - прокомментировал ситуацию Джонсон.
Он также напомнил, что палестинское военное движение успело построить бункеры и фортификации в секторе Газа. Учитывая наличие американское оружия, Израилю будет крайне сложно противостоять боевикам ХАМАС.
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