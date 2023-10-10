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В США рассказали о последствиях попадания американского оружия в руки ХАМАС

Джонсон: Если оружие НАТО для ВСУ утекло к ХАМАС, Израиль попал в беду
10 октября 2023, 16:31
Фото: iStock/Wachira Wacharapathom

Фото: iStock/Wachira Wacharapathom

Если оружие, которое США поставляли на Украину, попало в руки к боевикам ХАМАС, то Израиль ждут большие проблемы, заявил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в интервью для YouTube-канала Judging Freedom.
«Если у ХАМАС есть противотанковые управляемые ракеты, которые мы отправили Украине и которые попали к ХАМАС, у Израиля будут большие проблемы», - прокомментировал ситуацию Джонсон.

Он также напомнил, что палестинское военное движение успело построить бункеры и фортификации в секторе Газа. Учитывая наличие американское оружия, Израилю будет крайне сложно противостоять боевикам ХАМАС.


Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в эскалации палестино-израильского конфликта напрямую виноваты западные страны, которые бесконтрольно поставляли оружие Украине.

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#движение
#оружие
#хамас
#сектор газа
#израиль
#украина
#сша
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ХАМАС подтвердило убийство двух высокопоставленных членов группировки
10 октября 2023, 17:15

Фото: iStock/Gilnature

Правящее в секторе Газа палестинское движение подтвердило гибель при израильском ударе двух членов политбюро — Закарии Абу Ахмеда Муаммара и Джавада Абу Шаммалы. Об этом говорится в заявлении движения.
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что минувшей ночью при ударе беспилотным летательным аппаратом по сектору Газа был ликвидирован министр экономики ХАМАСа Джавад Абу Шамала. Также ​армия сообщила об уничтожении члена политбюро ХАМАС Абу Ахмеда Закария Муаммара.

Напомним, утром 7 октября Палестина начала производить массированные ракетные удары по территории Израиля, а затем объявила еврейскому государству войну. По сообщениям израильской армии, за неполные сутки было выпущено свыше трёх тысяч боевых ракет. В Иерусалиме и Тель-Авиве прогремели взрывы.

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#израиль
#армия
#танки
#взрывы
#министр
#ущерб
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Роман Рязанцев будет временно исполнять обязанности главы городского округа Подольск
10 октября 2023, 16:59

Фото: Минжилполитики МО

На Романа Рязанцева временно возложено исполнение полномочий главы городского округа Подольск Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства территориальной политики региона.
Такое решение принял Совет депутатов муниципалитета в связи со смертью возглавлявшего Подольск Дмитрия Жарикова. До этого Рязанцев занимал пост его заместителя. 
 
10 октября стало известно о смерти главы Подольска Жарикова, которому было 47 лет. По предварительным данным, у него оторвался тромб. Глава Подольска не вышел из своего дома. Когда его водитель проник в помещение через окно, он обнаружил мужчину, не подававшего признаков жизни. Водитель вызвал скорую помощь, однако прибывшие медики смогли только констатировать смерть.
 
Соболезнования родным и близким Дмитрия Жарикова выразил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. 

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#подольск
#андрей воробьёв
#губернатор
#подмосковье
#московская область
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Медведев: ИГ* - традиционный партнер украинского режима
10 октября 2023, 16:40

Фото: kremlin.ru

ИГИЛ* – традиционный партнёр украинского режима, который выполняет террористические задания Киева по всей планете, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
Российский политик ответил на слова главы Украины Владимира Зеленского о том, что за исламистским движением ХАМАС стоит Россия. 

«ИГИЛ* (Исламское государство)** – традиционный партнёр украинского режима, выполняющий его террористические задания по всей планете. Украинские власти признают близость позиций бандеровской идеологии и идеологии ИГИЛ», - прокомментировал ситуацию Медведев. 

Он также отметил, что представители ИГИЛ* регулярно получают от киевских властей как ​финансовую помощь, так и вооружение, которое США поставляют на Украину для ​ВСУ.

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*Запрещенная в России террористическая организация

**Запрещенная в России террористическая организация
#государство
#украина
#дмитрий
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Белый дом анонсировал заявление Байдена о военной помощи Израилю
Кирби: Байден в обращении намерен объявить о военной помощи Израилю
10 октября 2023, 16:37

Фото: РИА Новости/ Стрингер

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что президент США Джо Байден в обращении к американскому народу намерен объявить о поддержке Израиля и еврейского сообщества со стороны Вашингтона, включая военную помощь, передает телеканал MSNBC.
Кирби отметил, что новый транш помощи Израилю уже находится в пути. Он также рассказал, что Байден планирует сообщить о предпринимаемых Вашингтоном усилиях по сбору информации о своих гражданах, находящихся в Израиле. 

Кирби добавил, что президент США будет говорить о том, что евреи, которые находятся на американской территории, могут чувствовать себя в безопасности.

Ранее президент России Владимир Путин выразил сожаление из-за обострения ситуации в Израиле, назвав это ярким примером провала политики США на Ближнем Востоке. Российский лидер подчеркнул, что Вашингтон пытался монополизировать урегулирование конфликта на Ближнем Востоке, однако он не был озабочен поиском компромиссов, которые были бы приемлемы для обеих сторон. 

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#сша
#израиль
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#президент
#танки
#лидер
#байден
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В Израиле погибли студентка из Германии и её парень из Дании
10 октября 2023, 16:30

Фото: istockphoto/Biserka Stojanovic

Во время нападения боевиков на Израиль погибла 22-летняя студентка Каролин Боль.
BILD пишет, что Каролин Боль училась в Берлине, в Израиль она прилетела отдохнуть. 7 октября, в день нападения ХАМАС, немка должна была вернуться домой, но она не успела на самолёт.

Каролин находилась в кибуце Нир Озна, юг Израиля. В страну хлынули боевики, и она спряталась в бункере, откуда написала матери: «Я тебя люблю, спасибо за всё». Каролин на связь больше не вышла.

Сообщается, что  боевики убили и её парня, гражданина Дании.

Ранее сообщалось, что израильскому правительству предстоит выбрать, проводить ли переговоры об освобождении заложников в первую очередь или незамедлительно приступить к наземной операции в секторе Газа. О дилемме, которая возникла перед израильскими властями, рассказал профессор международных отношений Тель-Авивского университета Эммануэль Навон.

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#израиль
#хамас
#студенты
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СМИ: Израиль сосредотачивает танки и другую бронетехнику на границе с Газой
Sky News: Израиль сосредотачивает танки и другую бронетехнику на границе с Газой
10 октября 2023, 16:20

Фото: iStock/Michele Ursi

Внешнеполитический обозреватель британского телеканала Sky News Доминик Уэгхорн заявил, что Израиль сосредотачивает танки, бронетранспортёры и другую бронетехнику около границы с сектором Газа из-за обострения конфликта в регионе.
По словам Уэгхорна, около границы сосредоточено не менее сорока танков Израиля. Он добавил, что точное число техники назвать сложно, так как две колонны танков проходят за пределы видимости.

Уэгхорн подчеркнул, что в составе колонн содержатся БТР и бронированные бульдозеры Caterpillar D9. Обозреватель также рассказал о создании окопов, которые необходимы для прикрытия позиций артиллеристов. 

Уэгхорн заключил, что представителям средств массовой информации позволяют свободно снимать и показывать обстановку, оружие и военных, что, по его мнению, считается «намеренной демонстрацией силы и превосходства».

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#оружие
#ущерб
#путин
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ЦАХАЛ заявил о ликвидации министра экономики ХАМАСа
10 октября 2023, 16:05

Фото: iStock/e-crow

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что минувшей ночью при ударе беспилотным летательным аппаратом по сектору Газа был ликвидирован министр экономики ХАМАСа Джавад Абу Шамала.
Уточняется, что Джавад Абу Шамала был ответственным в секторе Газа за финансы.  Кроме того, сообщается об уничтожении члена политбюро ХАМАС Абу Ахмеда Закария Муаммара.

Ранее стало известно, что независимая комиссия ООН начала расследование событий и сбор доказательств военных преступлений Израиля и «Исламского движения сопротивления» (ХАМАС), совершенных с 7 октября.

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#сша
#израиль
#финансы
#комиссия
#расследование
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Путин уверен в необходимости создания суверенного палестинского государства
10 октября 2023, 15:36

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир заявил о необходимости создания суверенного палестинского государства. Об этом он говорил в рамках встречи с премьером Ирака Мухаммедом ас-Судани.
По словам российского лидера, действия Вашингтона, который хотел монополизировать урегулирование на Ближнем Востоке, не учли коренных интересов жителей Палестины.

«Имею в виду прежде всего необходимость реализации решений Совбеза ООН по созданию независимого суверенного палестинского государства», - уточнил глава государства.

Также Путин заявил, что все стороны конфликта в Израиле должны стремиться свести к нулю ущерб гражданскому населению. РФ призывает к этой позиции все стороны конфликта. Путин добавил, что после встречи в широком формате у лидеров двух государств появится возможность обсудить эту и другие темы в деталях.

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#выплаты
#ущерб
#оон
#запад
#путин
#рф
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В ООН начали собирать доказательства военных преступлений Израиля и ХАМАС
ООН начала собирать доказательства преступлений Израиля и ХАМАС с 7 октября
10 октября 2023, 15:34

Фото: istock / LewisTsePuiLung

Независимая комиссия ООН начала расследование событий и сбор доказательств военных преступлений Израиля и «Исламского движения сопротивления» (ХАМАС), совершенных с 7 октября. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-релиз комиссии.

«Комиссия собирает и сохраняет доказательства военных преступлений, совершенных всеми сторонами с 7 октября 2023 года, когда ХАМАС предпринял комплексную атаку на Израиль, а израильские силы ответили авиаударами по Газе», — сообщается в документе. 
7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель пригласил министров иностранных дел Израиля и Палестины принять участие в экстренном заседании Совета Евросоюза в Омане. Об этом Боррель написал в социальной сети X. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».


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#операция
#израиль
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#комиссия
#расследование
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