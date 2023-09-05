В США рассказали о позиции палаты представителей по импичменту Байдена

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Большинство членов палаты представителей США выразили готовность поддержать инициативу о начале расследования в рамках процедуры импичмента против президента страны Джо Байдена. Это заявление сделала конгрессвумен Марджори Тейлор Грин в социальных сетях.
По ее словам, в сентябре имеется достаточное количество конгрессменов, поддерживающих эту инициативу, чтобы запустить расследование.
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Артем Кузьмин