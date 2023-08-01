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Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что террористические акты на территории России свидетельствуют о военной слабости режима президента Украины Владимира Зеленского и ведут его лично к преждевременной смерти. Об этом он сообщил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Подобные действия Зеленского говорят о том, что он идет к своей преждевременной смерти, отметил Джонсон.
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