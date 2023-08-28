Фото: сайт Кремля
Процесс импичмента против президента США Джо Байдена может быть инициирован в сентябре этого года, сообщила в Twitter конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.
«Количество доказательств, подкрепляющих необходимость импичмента, настолько велико, что расследование должно начаться в сентябре», — подчеркнула она.Грин также утверждает, что в коррупционных схемах, связанных с семьей Байдена, задействовано множество лиц.
Читайте также:
Маккарти заявил, что семья Байдена вовлечена в «культуру коррупции»
Конгрессвумен Грин призвала к импичменту Байдена после заявлений о его коррупции
На Украине предрекли скорое падение режима Зеленского
Артем Кузьмин