В США рассказали о сроках окончания палестино-израильского конфликта

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США не могут назвать точные сроки завершения палестино-израильского конфликта, однако уверены, что положение Газы уже не будет таким, как до эскалации конфликта. Об этом сообщил заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер.
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Анастасия Чинкова