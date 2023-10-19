В США рассказали, кого нужно принести в жертву ради Украины

В России рассматривается законопроект, который предлагает разрешить подросткам в возрасте от 16 до 18 лет работать на вредных и опасных производствах при условии обеспечения им безопасных условий труда. Этот законопроект был представлен на рассмотрение в совет законодателей Федерального собрания Российской Федерации, пишет «Коммерсант».