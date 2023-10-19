В США рассказали, кого нужно принести в жертву ради Украины

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Продолжение американской политики по поддержке Украины может поставить Вашингтон перед необходимостью жертвовать Западной Европой и своими трансатлантическими интересами. Об этом заявил политолог и профессор Кембриджского университета Анатоль Ливен в своей статье для Responsible Statecraft.
«Существующая траектория политики США рискует принести в жертву Западную Европу ради Украины», — указал он.Эксперт указал на то, что политикам Соединенных Штатов важно осознавать этот риск. Как считает Ливен, если бы это случилось, это была бы одна из худших сделок за всю историю Америки. Эксперт также заявил, что обеспечение и сохранение экономического и политического благополучия Европы является крайне важным интересом Штатов, без которого «американская мощь» будет серьезно подорвана.
Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что для США Израиль имеет гораздо большее значение. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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