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Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что президент Украины Владимир Зеленский будет убит своими же военными после провала контрнаступления. Таким мнением он поделился в интервью журналисту Гарланду Никсону.
ВСУ начнут искать виноватого в своем поражении и найдут причину в коррумпированности руководства Украины. Бывший американский разведчик добавил, что Владимиру Зеленскому не удастся избежать мести военнослужащих, которые зададут ему вопрос о том, зачем они участвовали в контрнаступлении, которое обречено на провал.
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