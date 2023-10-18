В США разработают проект, разрешающий Байдену применять силу против «Хезболлах»

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Глава комитета палаты представителей конгресса США по внешней политике Майкл Маккол заявил, что группа сенаторов в палате представителей США разрабатывает законопроект, который позволит президенту США Джо Байдену применять силу против разных ближневосточных группировок, в том числе против движения «Хезболлах». Об этом сообщает Defence News.
Сообщается, что законопроект разрабатывается с целью «усиления» атаки на Израиль группировкой «Хезболлах».
Ранее президент США Джо Байден заявил, что США всегда будут на стороне Израиля.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Байден: США всегда будут на стороне Израиля
Ранее президент США Джо Байден заявил, что США всегда будут на стороне Израиля.
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Екатерина Коршунова