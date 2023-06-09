В США развенчали мечты Киева о НАТО

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«Я думаю, что союзники сейчас согласны с тем, что полноценное приглашение маловероятно, пока они (Украина) вовлечены в полномасштабную войну», - прокомментировал ситуацию Смит.
Напомним, Флориан Филиппо прокомментировал заявление Владимира Зеленского о том, что Украина рассчитывает на четкое приглашение в Североатлантический альянс на июльском саммите в Вильнюсе. Депутат считает, что в альянс не может вступить такая коррумпированная страна, как Украина, иначе мир настигнет Третья мировая война.
Ранее «Радио 1» сообщало, как госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что двери Североатлантического альянса открыты для новых членов.