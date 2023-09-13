В США с ужасом осознали закат эры прежнего миропорядка

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Сейчас человечество может наблюдать конец миропорядка, сложившегося после холодной войны, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.
«То, что мы переживаем сейчас, - это больше, чем испытание на прочность миропорядка, сформировавшегося после холодной войны. Это конец его», - прокомментировал ситуацию Блинкен.
Ранее госсекретарь США выразил надежду на то, что Илон Маск продолжит предоставлять Украине услуги спутников Starlink в полном объёме. При этом, Блинкен не стал комментировать сообщения о том, что Маск якобы обсуждал предоставление Украине услуг спутников Starlink с Россией. Такие слухи распространились после того, как американский предприниматель сорвал атаку Киева на российский флот.
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