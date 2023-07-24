В США считают, что обеспечили Украину всем необходимым для наступления

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Официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США обеспечили Украину всем необходимым для проведения контрнаступления.
«С нашей точки зрения, у Украины есть все, что ей нужно для проведения этого контрнаступления. Мы предоставили им колоссальные объемы военного оборудования вместе с нашими союзниками и партнерами в Европе и по всему миру», - сказал Миллер в ходе брифинга.
Такое заявление он сделал на фоне публикаций в некоторых СМИ, а также высказываний украинского руководства, которое обвиняет страны Запада в промедлении с поставками вооружения на Украину.
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Элина Позднякова