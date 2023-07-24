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В США считают, что обеспечили Украину всем необходимым для наступления

24 июля 2023, 22:30

Фото: iStock/rarrarorro

Официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США обеспечили Украину всем необходимым для проведения контрнаступления.
«С нашей точки зрения, у Украины есть все, что ей нужно для проведения этого контрнаступления. Мы предоставили им колоссальные объемы военного оборудования вместе с нашими союзниками и партнерами в Европе и по всему миру», - сказал Миллер в ходе брифинга.

Такое заявление он сделал на фоне публикаций в некоторых СМИ, а также высказываний украинского руководства, которое обвиняет страны Запада в промедлении с поставками вооружения на Украину.


При этом он подчеркнул, что уже в ближайшее время Штаты объявят о новом пакете военной помощи для Киева.


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#США
#Украина
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США ввели санкции против трех граждан Мали за «связи» с ЧВК «Вагнер»
США ввели санкции против трех граждан Мали после обвинений в связях с группой «Вагнер»
24 июля 2023, 22:59

Фото: iStock/Flory

США ввели санкции против трех граждан Мали, которые обвиняется в связях с ЧВК «Вагнер». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минфин Соединенных Штатов.
Под новые санкции попали Садио Камара (также имеет гражданство Франции), Адама Багайоко и Алу-Бой Диарра.

ЧВК «Вагнер» в целом находится под американскими санкциями. Обычно, санкции по линии минфина означают блокирование активов и запрет на сделки в юрисдикции Соединенных Штатов.

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#ЧВК «Вагнер»
#США
#санкции
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В США пообещали защитить Польшу от ЧВК «Вагнер»
Представитель Госдепа Миллер пообещал защитить Польшу от «экскурсии» вагнеровцев
24 июля 2023, 22:47

Фото: iStock/vincent_ruf

Госдеп США на слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что вагнеровцы хотят сходить на экскурсию в Польшу, ответил обещанием защищать каждый дюйм территории НАТО. Об этом пишет РИА Новости.
«Наш альянс с Польшей крепок. Польша – это член НАТО, и мы при необходимости будем защищать каждый дюйм территории НАТО», — цитирует агентство слова представителя Госдепартамента Мэттью Миллера.

Лукашенко в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что его «начали напрягать» перебазированные в Белоруссию вагнеровцы, так как они хотят «сходить на экскурсию» в Варшаву и Жешув (город в Польше, выполняющий роль перевалочной базы для военных поставок Украине).

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#Лукашенко
#Госдеп
#США
#вагнеровцы
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Минтруд представил проект материальной помощи родителям пострадавших в СВО детей
24 июля 2023, 21:54

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Минтруд РФ подготовил проект, согласно которому родители детей, пострадавших в зоне СВО, единовременно получат 100 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В указе обозначается, что выплаты получат родители, дети которых в возрасте до 18 лет получили ранение или травму в СВО, начиная с 24 февраля 2022 года. Кроме того, условия распространяются на жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также приграничных территорий. Также уточняется, что, если в семье пострадали несколько детей, выплаты родители получат за каждого.

Помимо этого, главы регионов, согласно проекту, должны обеспечить пострадавшим детям ежегодный отдых и оздоровительные процедуры, если необходимо – проведение санаторно-курортного лечения.

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#СВО
#выплаты
#Минтруд
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Путин: Регионы могут сами устанавливать правила обращения с бездомными животными
24 июля 2023, 21:25

Фото: iStock/Osobystist

Владимир Путин подписал закон, согласно которому субъекты РФ смогут самостоятельно принимать решения о том, как поступить с бездомными животными. Официальный документ размещён на сайте правовой информации.
Ранее федеральный закон требовал отлова, размещения в приютах, стерилизации, вакцинации и обратной отправки на прежнее место бездомных животных. Отныне регионы вправе пропускать эти правила и самостоятельно устанавливать условия и требования.

Первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурманов заявил, что субъекты РФ смогут отслеживать численность животных и их популяцию, проводить льготную стерилизацию, размещать их в пунктах передержки, отдавать гражданам по специализированным программам и т.д.

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#животные
#закон
#Путин
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Администрация Киевской области хочет изменить герб региона из-за сходства с московским
24 июля 2023, 20:22

Фото: istockphoto/goodgraphic

Власти Киевской области собираются изменить флаг и герб региона, в основе которых находится изображение Георгия Победоносца. Причиной является схожесть с геральдическими символами Москвы и Московской области.
Как рассказал глава областной военной администрации Киевской области Руслан Кравченко, специалисты предложили варианты, при которых в основе нового герба изображен ангел. Среди цветов фона предлагаются синий, белый и пурпурный. Первые наработки геральдистов были представлены депутатам Киевского облсовета. Далее предполагается широкое обсуждение новой символики в общинах. 

С 1999 года на гербе Киевской области изображен Георгий Победоносец, поражающий копьем исполинского змея. Схожее изображение святого змееборца появилось на гербе Московского княжества еще в XV веке в годы правления Ивана III.

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#киевская область
#герб
#москва
#георгий победоносец
#ангел
#флаг
#символ
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Эрдоган обсудил с Зеленским пути урегулирования на Украине
24 июля 2023, 20:14

Фото: сайт Кремля

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в ходе встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским обсудил пути решения конфликта на Украине, подчеркнув, что готов готова внести свою лепту в его разрешение.
По его словам, Зеленский посетил Анкару 7 июля. В ходе встречи главы Турции и Украины обсудили вопросы, стоящие на повестке дня.

«Мы поделились с ним своими взглядами на прекращение войны, которая продолжается уже более 500 дней, и подчеркнули, что готовы внести свою лепту», - рассказал Эрдоган в рамках своего обращения к нации после заседания кабинета министров.

Также 21 июля Эрдоган по телефону обсудил с Зеленским вопрос продления зернового соглашения. По словам главы Турции, страна прилагает все усилия для воцарения мира и возобновления зерновой инициативы.

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#Владимир Зеленский
#Турция
#переговоры
#Тайип Эрдоган
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Политолог Асафов рассказал о развитии российско-африканских отношений после статьи Путина
24 июля 2023, 19:40

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Политолог Александр Асафов рассказал в интервью Общественной службе новостей (ОСН), какое влияние статья Путина «Россия и Африка» окажет на мир.
В ней президент России указал на глубокие корни российско-африканских отношений и назвал их стабильными, доверительными и доброжелательными.

Эксперт в беседе с ОСН пояснил, что Россия желает сотрудничать с Африкой через сферу образования, военно-техническое оснащение, поставки зерна и удобрений и другие направления.

Запад, в свою очередь, преследует негуманные цели, видя сотрудничество с Африкой через неоколонизм.

В заключение Асафов предположил, что западные страны будут противостоять развитию российско-африканских отношений, создавая давление по разным направлениям.

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#Путин
#Россия
#Африка
#сотрудничество
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Военный эксперт Шурыгин заявил, что подрывы складов Крыма сокращают боеспособность РФ
24 июля 2023, 19:07

Фото: iStock/Yurchello108

Военный эксперт Владислав Шурыгин в беседе с Общественной службой новостей (ОСН) заявил, что удары украинских войск по складам Крыма сокращают боеспособность ВС РФ.
Он уточнил, что запасов каждого склада хватает примерно на неделю ведения активных боёв. Таким образом, уничтожение каждого хранилища сокращает возможности российской армии вести «полноценные боевые действия».

«Важно, что они этого добиваются, потому что мы пожинаем плоды своего полного бездействия и халатности. Мы полтора года воюем, и полтора года наши тыловики выкладывают боеприпасы на грунт, считая, что Крым находится где-то далеко и туда не дотянет. (…) это Степной Крым, и там с любого спутника все просматривается до спичечного коробка», – заявил эксперт в интервью ОСН.

При этом он сказал, что атаки беспилотников не означают подготовку к наступлению, поскольку ВСУ не готовы к нему. 

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#БПЛА
#СВО
#атака
#Крым
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Офис премьера Японии сообщил, что КНДР произвела пуск баллистической ракеты
В Японии сообщили, что КНДР осуществила запуск баллистической ракеты
24 июля 2023, 18:27

Фото: iStock/Alexyz3d

КНДР осуществила запуск, предположительно, баллистической ракеты. Об этом сообщила береговая охрана Японии.
В связи с участившимися случаями запусков ракет, японские сторожевые корабли призвали не приближаться к обломкам боеприпасов и незамедлительно докладывать о произошедшем властям. 

В Токио предположили, что запущенная ракета упала. 

Накануне сообщалось, что КНДР осуществила запуск баллистического снаряда в сторону Японского моря. Береговая охрана сообщила о падении ракеты в акваторию моря. В свою очередь, Япония выразила ноту протеста в связи с запуском ракеты. 

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#ракета
#КНДР
#Япония
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