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Руководства стран Запада вынудят Украину пойти на мирные переговоры с Россией, в результате которых, Киев будет вынужден отказаться от своих территорий. Такое мнение выразил отставной американский разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Дэнни Хайфону на его Youtube-канале.
По его словам, на Западе уже можно услышать мнение о том, что Украине придётся пойти на территориальные уступки. Союзники могут заставить Киев пойти на переговоры с Россией, результатом которых Украина будет вынуждена отказаться от своих территорий.
Накануне бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что государство, которое появится на месте нынешней Западной Украины, должно быть нейтральным к России. По его словам, каким бы ни было государство, которое возникнет в западной части Украины, оно должно быть нейтральным.
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«Украина понимает, что не получит их обратно, а НАТО понимает, что мы не сможем предоставить Киеву столько оружия, чтобы вернуть их. Такова реальность», — заключил Риттер.
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Элина Позднякова