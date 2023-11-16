В США сделали неожиданное заявление о Зеленском

Президент Украины Владимир Зеленский, единственный, кто хочет продолжать конфликт в его текущей форме. Такое заявление сделал бывший агент ЦРУ Фил Джиральди в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«Зеленский, возможно, остался единственным среди высокопоставленных украинских чиновников, кто хочет продолжать военные действия в их текущем виде», — заявил Джиральди .По мнению Джиральди, Зеленский не только по политическим причинам не желает прекращения конфликта, но и по личным. Он также заметил, что у США теперь появилась более временная проблема из-за эскалации палестино-израильского конфликта.
Ранее политолог Юрий Светов объяснил, что принятие бюджета США без включения в него помощи Израиля и Украины было вызвано требованием законодательства. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак