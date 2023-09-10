В США сообщили о победе Путина над Западом на саммите G20

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Согласование итоговой декларации в рамках саммита G20, который прошел в Нью-Дели, может означать капитуляцию перед российским лидером Владимиром Путиным. Об этом написал журналист Чарльз Дэвис в материале для издания Business Insider.
«Члены G20 соглашаются называть вторжение России на Украину «войной на Украине» вместо «войны против Украины» в знак капитуляции перед Путиным, которого там даже не было», - уверен Дэвис.
По его словам, западные государства фактически признали российскую позицию о том, что власти Украины можно считать нелегитимными из-за госпереворота, произошедшего еще в 2014 году. В связи с этим, журналист заявил о победе российской стороны над позицией Запада.
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