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Запад создает коалицию вторжения на Украину, в которой главную роль сыграют восточноевропейские страны, сообщил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем канале на YouTube.
Макгрегор заявил, что армия США в настоящее время находится не в лучшем состоянии.
По его мнению, в военном союзе, который придет на Украину, важную роль будут играть Польша и Литва, и, если они нее смогут оккупировать западную часть страны, то к ним подключится Америка.
Напомним, коалиция под управлением США готовится к перераспределению военных сил в зоне своего контроля на сирийской территории.
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По его мнению, в военном союзе, который придет на Украину, важную роль будут играть Польша и Литва, и, если они нее смогут оккупировать западную часть страны, то к ним подключится Америка.
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Дана Игумнова