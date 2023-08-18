В США сообщили Зеленскому неприятную новость из-за провала ВСУ

Член палаты представителей конгресса США Энди Харрис заявил, что из-за провала контрнаступления ВСУ президенту Украины Владимиру Зеленскому придется идти на переговоры. Об этом пишет Politico.
«Говорю прямо, контрнаступление провалилось», — цитирует издание слова американского политика.
Он добавил, что без помощи Вашингтона Зеленский бы «позорно проиграл», и теперь конфликт необходимо урегулировать.
«Пришло время реально призвать к мирным переговорам. Я знаю, что президент Зеленский этого не хочет», — заключил Энди Харрис.
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