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«Я думаю, нам нужно сосредоточиться на вбивании клина в китайско-российский союз, потому что, я думаю, что это самая большая военная угроза, с которой мы столкнемся», - прокомментировал ситуацию Рамасвами.
Напомним, читатели китайского издания «Гуаньча» раскритиковали Владимира Зеленского за его заявление о том, что Китай «больше и мощнее» России, и должен сыграть важную роль в разрешении украинского кризиса. «Вы просто хотите вбить клин между Китаем и Россией. Даже не надейтесь», - заявили китайцы.
Ранее «Радио 1» сообщало, как бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что солдаты Вооруженных сил Украины могут разрешить конфликт эффективнее, чем папа Римский.