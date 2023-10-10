В США связали атаку на Израиль с окончанием американской гегемонии

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Атака ХАМАС на Израиль стала одним из свидетельств окончания так называемого Pax Americana, гегемонии США и их союзников. Об этом пишет обозреватель издания Bloomberg Хал Брэндс.
По мнению Брэндса, эскалация конфликта на Ближнем Востоке говорит о том, что кризис глобальной безопасности, усугубляется.
Обозреватель также обратил внимание на то, что сейчас трудно найти крупный регион, которого не коснулась бы ситуация на Ближнем Востоке.
7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
Ранее бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор предсказал возможные последствия ответных действий Израиля в секторе Газа в своем сообщении на социальной сети X (бывший Twitter). Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.
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«Всего несколько недель назад советник США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что сегодня в регионе «спокойнее, чем за последние два десятилетия». Наверняка он уже пожалел о сказанном и хотел бы забрать свои слова назад», — пишет журналист.
7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
Ранее бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор предсказал возможные последствия ответных действий Израиля в секторе Газа в своем сообщении на социальной сети X (бывший Twitter). Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.
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Алина Юрчак