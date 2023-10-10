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В США связали атаку на Израиль с окончанием американской гегемонии

Bloomberg назвал атаку ХАМАС на Израиль окончанием эпохи Pax Americana
10 октября 2023, 07:07
Фото: istock / rarrarorro

Фото: istock / rarrarorro

Атака ХАМАС на Израиль стала одним из свидетельств окончания так называемого Pax Americana, гегемонии США и их союзников. Об этом пишет обозреватель издания Bloomberg Хал Брэндс.
По мнению Брэндса, эскалация конфликта на Ближнем Востоке говорит о том, что кризис глобальной безопасности, усугубляется.

«Всего несколько недель назад советник США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что сегодня в регионе «спокойнее, чем за последние два десятилетия». Наверняка он уже пожалел о сказанном и хотел бы забрать свои слова назад», — пишет журналист.

Обозреватель также обратил внимание на то, что сейчас трудно найти крупный регион, которого не коснулась бы ситуация на Ближнем Востоке.

7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор предсказал возможные последствия ответных действий Израиля в секторе Газа в своем сообщении на социальной сети X (бывший Twitter). Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.

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При этом одним из характерных моментов современного мира, как указывает автор, является конец Pax Americana – эпохи, когда Вашингтон и его союзники имели "решающий перевесИзраиль утром 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы военного крыла палестинского движения ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
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#кризис
#дома
#атака
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В ООН посчитали число беженцев, которые покинули дом в секторе Газа
10 октября 2023, 08:09

Фото: istockphoto/shironosov

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов сообщает, что 187 тысяч палестинцев в секторе Газа покинули свой дом из-за войны Израиля и ХАМАС.
Associated Press пишет, что ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам укрыло 137 тысяч перемещенных лиц в Газе в школах.
 
В секторе Газа разрушены 790 жилых строений, повреждено 5330 зданий на территории, где проживали 2,3 млн человек, повреждённые водопровод и канализационные системы в секторе Газа сказались на благополучии 400 тысяч человек.
 
8 октября приводились данные о 73 тысячах перемещённых лиц.
 
7 октября силами движения ХАМАС было выпущено  несколько тысяч ракет по Израилю и объявлено о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир ввел чрезвычайное положение в стране. Премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС называется «Железные мечи».

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В США захотели связать предоставление помощи Израилю и Украине
#израиль
#хамас
#беженцы
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В США захотели связать предоставление помощи Израилю и Украине
NBC: США рассматривают возможность связать поставку помощи Израилю и Украине
10 октября 2023, 07:55

Фото: istock / Oleksii Liskonih

Белый дом рассматривает возможность связать финансовую поддержку Израиля и Украины. Об этом сообщает телеканал NBC News, ссылаясь на чиновника американской администрации.
По информации канала, администрация президента США Джо Байдена и ключевые законодатели в Конгрессе активно обсуждают возможность привязки. Собеседник агентства обратил внимание на то, что некоторые чиновники выступают против дополнительного финансирования Украины. Источник также предлагает, что оказание помощи Израилю одобрит большее количество членов Конгресса.

«Белый дом... оценивает политическую жизнеспособность связывания помощи Украине и Израилю», — пишет издание.
7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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При этом одним из характерных моментов современного мира, как указывает автор, является конец Pax Americana – эпохи, когда Вашингтон и его союзники имели "решающий перевесИзраиль утром 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы военного крыла палестинского движения ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
#сша
#операция
#дом
#армия
#администрация
#чиновники
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Пушков ответил на слова американского генерала Милли о войне с Россией
Пушков призвал серьезно отнестись к словам Милли о возможной войне с Россией
10 октября 2023, 07:24

Фото: istock / donfiore

Председатель комиссии Совета федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков призвал с серьезностью отнестись к словам американского генерала Марка Милли о возможной войне США и России в ближайшее десятилетие. Такое заявление он сделал в своем телеграм-канале.
Напомним, немного ранее бывший председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли заявил, что вероятность военного конфликта Москвы и Вашингтона в ближайшие 10-15 лет вырастет, если РФ одержит победу на Украине.

«Это заявление отражает настроения в правящих кругах США, которые сохранятся вне зависимости от смены власти в Белом доме», — написал Пушков.
Он также отметил, что возможно у Вашингтона не будет времени и возможности для военного конфликта, потому что многие кандидаты на президентский пост США считают главным врагом своей страны не Россию, а Китай.

Кроме того, по словам Пушкова, при таких обстоятельствах бюджет обороны США значительно вырастет или увеличится вдвое.

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При этом одним из характерных моментов современного мира, как указывает автор, является конец Pax Americana – эпохи, когда Вашингтон и его союзники имели "решающий перевесИзраиль утром 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы военного крыла палестинского движения ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
#сша
#бюджет
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#заявление
#рф
#пушков
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В США призвали Иран отказаться от в войны Израиля и ХАМАС
Начальник генштаба США Браун призвал Иран не вступать в войну Израиля с ХАМАС
10 октября 2023, 06:30

Фото: istockphoto/lucky-photographer

Председатель объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США, генерал Чарльз Браун, обратился к Ирану с призывом не вступать в вооруженный конфликт между Израилем и ХАМАС. Эту информацию сообщает агентство Reuters.
Генерал Браун выразил намерение Вашингтона передать Тегерану крайне важное сообщение. Он подчеркнул, что приоритет заключается в предотвращении расширения текущего конфликта, и подчеркнул, что цель состоит в том, чтобы Иран воспринял данное сообщение как ясное и решительное.

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#иран
#сша
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В японской партии порекомендовали исключить депутата из-за визита в Россию
NHK: в японской партии призвали исключить депутата Судзуки после визита в Россию
10 октября 2023, 05:56

Фото: istockphoto/blew_i

Дисциплинарная комиссия Партии обновления Японии предложила исключить депутата Мунэо Судзуки за его поездку в Россию без предварительного уведомления, сообщает NHK. Окончательное решение о наказании будет принято на заседании руководства партии во вторник. Глава партии официально уведомит Судзуки о решении.
Депутат Мунэо Судзуки посетил Россию с 1 октября и провел ряд встреч, включая встречу с заместителем министра иностранных дел России Андреем Руденко. Он вернулся в Японию 5 октября. Выяснилось, что он предоставил необходимое уведомление в парламент, однако опоздал с подачей заявки в свою партию, так как офис был закрыт вечером в пятницу, 29 сентября. В результате он отправился в Россию в воскресенье, 1 октября, а заявку подал его секретарь 2 октября.

Однако главной проблемой стали высказывания Судзуки, которые были восприняты как поддержка России в конфликте с Украиной. Депутат утверждает, что он призывает к перемирию, но также ссылается на факты, считая маловероятной победу Украины из-за получения военной помощи и финансовых средств из-за рубежа.

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#япония
#аэс
#офис
#поддержка
#депутат
#парламент
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Израильские войска вторглись в Наблус на Западном берегу
Израильские войска вторглись в город Наблус на Западном берегу, идут бои
10 октября 2023, 05:38

Фото: iStock/zabelin

Израильские вооруженные силы, в связи с обострением ситуации вокруг сектора Газа, вторглись в город Наблус на Западном берегу реки Иордан.
Начались вооруженные столкновения, сообщает палестинский портал Quds.

Город Наблус находится приблизительно в ста километрах от сектора Газа и на Западном берегу, в рамках Палестинской автономии.

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#сша
#израиль
#город
#портал
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В США предупредили Израиль о войне с Ираном и Турцией
Офицер Макгрегор: разрушение сектора Газа Израилем втянет в войну Иран и Турцию
10 октября 2023, 04:52

Фото: iStock/goglik83

Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор предсказал возможные последствия ответных действий Израиля в секторе Газа в своем сообщении на социальной сети X (бывший Twitter).
Макгрегор предупредил Израиль о том, что разрушение сектора Газа может привести к участию Ирана и Турции в вооруженном конфликте. Он считает возможным такой сценарий, особенно при активной поддержке «Хезболлы».

В случае атак со стороны Южного Ливана, Израиль может столкнуться с истощением своих сухопутных сил «до предела». Если конфликт расширится и привлечет больше участников, то Египет также может присоединиться к столкновению. Макгрегор подчеркнул, что такие события могут радикально изменить ход мировых событий.

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ЦАХАЛ заявил о 4,5 тысячах выпущенных по Израилю ракетах с начала операции ХАМАС

Жертвами израильского удара в секторе Газа стали несколько журналистов
#сша
#израиль
#конфликт
#египет
#операции
#сценарий
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ЦАХАЛ заявил о 4,5 тысячах выпущенных по Израилю ракетах с начала операции ХАМАС
10 октября 2023, 04:42

Фото: iStock/3D_generator

По Израилю из сектора Газа было выпущено около 4,5 тысячи ракет с начала операции, проводимой палестинским движением ХАМАС, передает РИА Новости со ссылкой на данные армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Ранее, сообщалось о запуске 3284 ракет в сторону Израиля.
Согласно обновленной статистике, опубликованной в социальных сетях, общее количество ракет, запущенных из сектора Газа, составляет 4,5 тысячи.

Утром 7 октября Израиль был подвергнут масштабной ракетной атаке из сектора Газа, которая стала беспрецедентной по своей интенсивности. Помимо этого, боевики ХАМАС после серии массированных ракетных обстрелов проникли в пограничные районы на юге Израиля.

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#израиль
#больница
#ракета
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В Германии заявили о постигшей Шольца катастрофе
Focus: выборы в Баварии и Гессене стали катастрофой для правительства Шольца
10 октября 2023, 04:22

Фото: diplo.de

По данным издания Focus, выборы в немецких землях Бавария и Гессен оказались сокрушительными для нынешнего канцлера ФРГ Олафа Шольца и его правительства. В статье указывается, что после провала, который пережил политик в минувшее воскресенье, в Берлине «все будет не так, как раньше».
Для коалиционных партнеров, включая Социал-демократическую партию (СДПГ), Зеленых и Свободно-демократическую партию, текущая ситуация была не просто поражением, а настоящей катастрофой, и единственным способом выйти из нее для союзников Шольца станет резкое изменение курса политики, утверждает издание.

В статье отмечается, что наибольшее раздражение у немцев вызывает расхождение между словами и действиями правительства.

«Проблема не в том, что народ не понимает канцлера, а в том, что канцлер не понимает народ», — говорится в материале.
Издание также отмечает, что доверие партнеров в «светофорной» коалиции давно иссякло, что приводит к бесконечным конфликтам, и этот тренд только усиливается со временем.

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