В США Трампа предупредили о возможном покушении

Фото: сайт Кремля
Американский журналист Такер Карлсон заявил, что страх правящих кругов США перед экс-президентом страны Дональдом Трампом и отсутствие иных методов борьбы с ним может привести к его убийству. Об этом он сообщил в интервью радиоведущему Адаму Королле.
Карлсон также задался вопросом о том, как можно не прийти к такому выводу после предшествующих действий американского руководства.
Читайте также:
Такер Карлсон назвал дату начала войны США с Россией
Трамп заявил, что уверен в собственной безнаказанности
В Белом доме нет единства при обсуждении гарантий безопасности для Украины
Анастасия Крестьянова