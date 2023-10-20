Радио1
Главная / Новости / Политика/ В США указали Украине на её место

В США указали Украине на её место

Hill: США не могут жертвовать Израилем ради Украины
20 октября 2023, 02:04
Фото: iStock/ValleraTo

Фото: iStock/ValleraTo

Сенатор-республиканец от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс и председатель фонда «Наследие» (Heritage Foundation) Кевин Робертс заявили, что США не следует приостанавливать помощь Израилю из-за поддержки Украины, учитывая разную степень союзнических отношений с ними. Об этом они написали в своей статье для Hill.

«Вместо того, чтобы приостанавливать помощь Израилю ради дополнительного финансирования Украины, конгрессу следует уделить ситуации в Израиле отдельное обсуждение и голосование, которых она заслуживает», — говорится в публикации.

Авторы отмечают, что Израиль — исторический партнёр США и ключевой союзник на Ближнем Востоке, в то время как Украина вовсе не являются партнёром НАТО.

Читайте также:

Naftemporiki: Жертвами удара по церкви в Газе могли стать десятки человек

Shafaq News: На западе Ирака обстреляли из «Града» американскую военную базу

Le Monde: Европарламент призвал к гуманитарной паузе на Ближнем Востоке
#сша
#помощь
#израиль
#украина
#нато
Читайте нас в
Песков: Путин посетил штаб Вооружённых сил России в Ростове-на-Дону
20 октября 2023, 01:29

Фото: Telegram-канал телеканала «Звезда» Минобороны РФ

Владимир Путин посетил штаб Вооружённых сил России на юге страны, в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, визит главы российского государства состоялся, когда тот возвращался из Перми.
Как рассказал Песков, начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту и верховному главнокомандующему о ходе специальной военной операции (СВО). Он сообщил, что объединенная группировка войск решает задачи в соответствии с планом спецоперации. Также состоялись и другие беседы с представителями высшего руководства Минобороны.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что украинские военные предпринимают безуспешные попытки произвести наступление на разных направлениях. Им не удается прорвать мощную российскую оборону. Глава российского военного ведомства подчеркнул, что с начала контрнаступления Вооружённых сил Украины (ВСУ), которое стартовало в июне этого года, украинская сторона понесла огромные потери как в личном составе, так и в единицах боевой техники.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Путин озвучил условие для мирных переговоров по Украине

Путин рассказал о последствиях поставок ATACMS Украине

Шойгу доложил Путину о ситуации в зоне СВО
#владимир путин
#дмитрий песков
#вооружённые силы рф
#сво
Читайте нас в
Le Monde: Европарламент призвал к гуманитарной паузе на Ближнем Востоке
20 октября 2023, 00:28

Фото: iStock/Callan_Quinn

Депутаты Европарламента призвали взять гуманитарную паузу в боевых действиях на Ближнем Востоке, пишет французская газета Le Monde в пятницу, 20 октября.
На очередном заседании евродепутаты осудили теракты ХАМАС и подчеркнули, что признают право Израиля на самооборону согласно нормам международного права. Вместе с тем они призвали ввести гуманитарную паузу в регионе, указав, что нападения на гражданское население и инфраструктуру являются серьезным нарушением международного права.

Члены Европарламента также потребовали расследования роли Ирана, Катара и России в разжигании конфликта на Ближнем Востоке.

О гуманитарной паузе на две недели в зоне конфликта ранее просил и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. При этом, ранее постоянный наблюдатель Палестины при организации Рияд Мансур во время заседания СБ ООН заявил, что если бы Совет безопасности ООН принял резолюция России с призывом к немедленному прекращению огня, то огромное количество человеческих жизней были бы спасены.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».


Читайте также:

Гутерриш призвал к двухнедельному перемирию на Ближнем Востоке

Генсек ООН Гутерриш обратился с требованиями к Израилю и ХАМАС

СБ ООН не принял гуманитарную резолюцию России о прекращении огня в секторе Газа
#европа
#парламент
#израиль
#палестина
#война
Читайте нас в
Министр культуры ФРГ высказалась «против культурного бойкота всего русского»
20 октября 2023, 00:08

Фото: iStock/bluejayphoto

Министр культуры Германии Клаудиа Рот выступила «против культурного бойкота всего русского». Свое заявление она сделала на открытии Франкфуртской книжной ярмарки, cообщает немецкое информагентство DPA.
По словам министра, «русский язык не является собственностью Путина».

Как отметила Клаудиа Рот, существует и «другая Россия»: правозащитники, писатели, диссиденты, молодое поколение, представители ЛГБТ-сообщества и экологических движений, и культурный бойкот нанесёт удар именно по этим критическим голосам в адрес российских властей.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц во время своей встречи с жителями Мюнхена также заявил, что «русская культура — это часть нашей общей европейской истории, и ее нельзя сейчас просто запретить». Однако, подчеркнул канцлер, это касается только тех представителей России, которые не поддерживают проведение спецоперации на Украине. Остальные же вряд ли из-за своей политической позиции вряд ли получат приглашение выступить в Германии.

Читайте также: 

ТАСС: Канцлер ФРГ Шольц высказался против запрета на выступление российских артистов в Германии

Associated Press: Нетребко подала в суд на Metropolitan Opera из-за отмененных выступлений

Фанаты сорвали концерт The Killers в Батуми из-за российского барабанщика
#запрет
#культура
#германия
#россия
Читайте нас в
Украинский пограничник, работавший на Россию, вернулся в Москву
19 октября 2023, 22:38

Фото: iStock/Prostock-Studio

Бывший начальник отдела кибербезопасности Мукачевского пограничного отряда ГПС Украины Руслан Сыровой, который тайно работал на российские спецслужбы, успешно вернулся в Москву и рассказал об этом «РИА Новости».
«Я служил в Закарпатской области, незаконно перешел границу стран Евросоюза и из стран Евросоюза попал в Москву», - прокомментировал ситуацию Сыровой.

На территории Украины пограничник занимался сбором информации для российских спецслужб. Сыровой рассказал, что выбираться из страны, которую он покинул через границу с Венгрией, было очень опасно. Однако, он совсем не боялся и, к счастью, успешно добрался на Родину.

Сыровой отметил, что сейчас его разыскивает Служба безопасности Украины. После его ухода они инициировали служебно расследование.

Читайте также:

СБУ заочно предъявила обвинения главе Ростеха Чемезову

ФСБ задержала жителя Орла, совершившего несколько диверсий по заданию СБУ

В Москве арестовали гражданина Таджикистана за шпионаж в пользу ВСУ
#украина
#россия
#военные
#информация
#расследование
#всу
#сбу
Читайте нас в
ЦАХАЛ получила «зеленый свет» на операцию в Газе
19 октября 2023, 21:40

Фото: iStock/e-crow

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) получила «зеленый свет» на операцию в секторе Газа, об этом заявил министр экономики Израиля Нир Баракат в эфире телеканала ABC News.
«Армия получила зеленый свет (на вход в сектор Газа). Израильское правительство приняло решение, оно дало зеленый свет армии уничтожить их (ХАМАС), и теперь дело за армией», - прокомментировал ситуацию Баракат.

Он также отметил, что уничтожение ХАМАС для израильский военных должно стать более приоритетным, чем освобождение заложников и попытки избежать жертв среди мирного населения. 

Ранее журналисты Reuters заявили, что военная операция Израиля под названием «Операция «Железные мечи» на территории сектора Газа будет невиданной ранее по своей свирепости. ЦАХАЛ хочет разрушить инфраструктуру Газы несмотря на многочисленные жертвы среди мирного населения.

Читайте также: 

В американской разведке заявили, что нашли только «легкие повреждения» в больнице в Газе

«Купол падёт»: Эксперты объяснили, почему ПРО могут не помочь Израилю

В секторе Газа заявили, что ЦАХАЛ нанёс удары по 160 школам анклавы
#сектор газа
#палестина
#израиль
#армия
#операция
Читайте нас в
США планируют поставить Израилю снаряды, изначально предназначавшиеся для Украины
Axios: США отправит Израилю снаряды, предназначавшиеся для Украины
19 октября 2023, 21:26

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

США собираются поставить Израилю десятки тысяч артиллерийских снарядов, которые изначально планировалось отправить Украине. Об этом сообщает портал Axios.
Отмечается, что будет отправлено вооружение 155 мм калибра. 

По словам официальных лиц США, поставка снарядом Израилю не изменит ситуацию на Украине, поскольку у ВСУ достаточно ранее поставленного вооружения. 

Ранее сообщалось, что украинский президент Владимир Зеленский недоволен тем, что западные союзники, которые оказывали всестороннюю поддержку Украине, переключились на Израиль. Украина ушла из числа первоочередных мировых проблем ещё и из-за неудач ВСУ на фронте. 

Читайте также:

В американской разведке заявили, что нашли только «легкие повреждения» в больнице в Газе

В США заявили, что наглость Зеленского отталкивает союзников

Экс-разведчик США Шаффер: Израиль «заберёт» западное оружие у Украины
#сша
#израиль
#украина
#вооружение
#поставки
Читайте нас в
В американской разведке заявили, что нашли только «легкие повреждения» в больнице в Газе
CNN: В США заявили, что при ударе по больнице в Газе погибли до 300 человек
19 октября 2023, 21:21

Фото: iStock/Roman Novitskii

Разведывательное сообщество США провело расследование в разрушенной под израильскими ударами больнице в секторе Газа и заявило, что увидело там только «легкие повреждения», передает CNN.
«Разведывательное сообщество США оценивает, что, вероятно, от 100 до 300 человек погибли при взрыве в больнице «Аль-Ахли» в Газе», - прокомментировали ситуацию на телеканале.

При этом, в американской разведке отметили, что расследование продолжается, и данные могут измениться.

В это время израильская армия ЦАХАЛ продолжает наносить смертоносные удары по Палестине. Не так давно ракеты попали в лагерь беженцев Джабалия в окрестностях мечети Анвара Азиза. Погибли по меньшей мере 18 человек, еще десятки получили ранения разной степени тяжести.

Читайте также: 

В секторе Газа заявили, что ЦАХАЛ нанёс удары по 160 школам анклавы

В ООН заявили о существовании риска геноцида в Газе из-за действий Израиля

Гутерриш призвал к двухнедельному перемирию на Ближнем Востоке
#расследование
#ракеты
#сша
#больница
#палестина
#сектор газа
#израиль
#погибшие
Читайте нас в
«Купол падёт»: Эксперты объяснили, почему ПРО могут не помочь Израилю
Bloomberg: «Железный купол» может не справится с ударами ХАМАС
19 октября 2023, 20:49

Фото: iStock/Alexyz3d

Считающаяся одной из самых мощных в мире система ПРО «Железный купол» может не выдержать удары при расширении конфликта, пишет Bloomberg со ссылкой на экспертов.
«Если «Хезболлах» вступит в текущий конфликт, безусловно, существует риск того, что «Железный купол» будет подавлен ракетным огнем», - прокомментировал ситуацию собеседник издания. 

В Bloomberg напомнили, что «Хезболлах» - самый мощный негосударственный актор в мире, который обладает колоссальными запасами неуправляемых артиллерийских ракет, а также баллистических, противовоздушных и противотанковых ракет.

Сегодня израильская система ПРО «Железный купол» не смогла перехватить ракету, в результате чего она упала в районе на севере страны. Пострадали трое местных жителей, которым оказывают помощь медицинские работники.

Читайте также: 

В секторе Газа заявили, что ЦАХАЛ нанёс удары по 160 школам анклавы

В ООН заявили о существовании риска геноцида в Газе из-за действий Израиля

Глава Минобороны Израиля Галлант заявил о скором приказе войти в Газу
#конфликт
#ракета
#израиль
#палестина
#сектор газа
Читайте нас в
В секторе Газа заявили, что ЦАХАЛ нанёс удары по 160 школам анклавы
19 октября 2023, 20:12

Фото: iStock/Giladvalkor

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) с начала эскалации конфликта нанесла удар по 160 школам в секторе Газа, об этом заявила пресс-служба правительства сектора Газа, связанного с палестинским движением ХАМАС.
«Бомбардировкам подверглись 160 школ, из них 19 прекратили свою работу», - прокомментировали ситуацию в пресс-службе.

По последним данным ​палестинского Минздрава, в результате израильских ударов по сектору Газа погибли ​3785, 1524 из них - дети. Еще 12,5 тысяч человек пострадали и находятся в больницах с травмами разной степени тяжести.

Ранее Reuters сообщило в своей статье, что военная операция Израиля под названием «Операция «Железные мечи» на территории сектора Газа будет невиданной ранее по своей свирепости. ЦАХАЛ хочет разрушить инфраструктуру Газы несмотря на многочисленные жертвы среди мирного населения.

Читайте также: 

Гутерриш призвал к двухнедельному перемирию на Ближнем Востоке

Глава Минобороны Израиля Галлант заявил о скором приказе войти в Газу

В ООН заявили о существовании риска геноцида в Газе из-за действий Израиля
#дети
#жертвы
#школы
#сектор газа
#израиль
Читайте нас в
Достижения.рф