В США указали Украине на её место

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Сенатор-республиканец от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс и председатель фонда «Наследие» (Heritage Foundation) Кевин Робертс заявили, что США не следует приостанавливать помощь Израилю из-за поддержки Украины, учитывая разную степень союзнических отношений с ними. Об этом они написали в своей статье для Hill.
«Вместо того, чтобы приостанавливать помощь Израилю ради дополнительного финансирования Украины, конгрессу следует уделить ситуации в Израиле отдельное обсуждение и голосование, которых она заслуживает», — говорится в публикации.
Авторы отмечают, что Израиль — исторический партнёр США и ключевой союзник на Ближнем Востоке, в то время как Украина вовсе не являются партнёром НАТО.
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Диана Аванесян