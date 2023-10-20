В США указали Зеленскому на роковую ошибку

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Президент Украины Владимир Зеленский будет сожалеть о том, что не Украина отказывалась от мирных переговоров с Россией. Так считает Тед Снайдер для издания The National Interest.
«С начала конфликта у Украины трижды была возможность завершить его дипломатически, но США каждый раз блокировали переговоры. Киеву все равно придется подписать мир, только на худших условиях, чем можно было бы сделать раньше», — говорится в статье.
При этом он подчеркнул, что руководства стран Запада уже начинают понимать, что конфликт не закончится победой Киева, а Москва не уступит требованиям Украины в случае переговоров.
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