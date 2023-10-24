В США Украину назвали «развалившимся государством»

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Украина уже развалилась как государство, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своей странице в X.
«Украина — развалившееся государство», - прокомментировал ситуацию Макгрегор.
Он также назвал киевские власти «глупцами» и призвал их к скорейшему перемирию с Москвой.
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Евгения Парфентьева