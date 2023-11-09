В США усомнились, что Нетаньяху способен остановить разрастание конфликта в Газе

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Член палаты представителей конгресса США Хоакин Кастро считает, что израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху может оказаться не в состоянии соблюдать требования гуманитарного права при нанесении ударов по Газе.
«У меня нет веры или уверенности в том, что премьер-министр Нетаньяху может защитить израильтян, следуя требованиям гуманитарного права, или может предотвратить больший региональный конфликт, который втянет США», — цитирует РИА Новости слова конгрессмена.
По оценкам Кастро, Израиль сбросил на сектор Газа около 20 тысяч снарядов, и это повлекло за собой жертвы среди мирного населения Газы.
«Мне кажется, что премьер-министр Нетаньяху ставит в приоритет коллективное наказание над освобождением заложников», — заключил политик.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Диана Аванесян