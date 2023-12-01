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В США усомнились в проведении высадки на Луну в срок

Счетная палата США: миссия по высадке на Луне вряд ли будет осуществлена в срок
01 декабря 2023, 00:17
Фото: istockphoto/mikiell

Фото: istockphoto/mikiell

По информации Главного контрольного управления США, Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) вероятно не сможет провести высадку астронавтов на поверхность Луны к концу 2025 года, передает ТАСС.

Такие сроки оказались под сомнением из-за проблем с разработкой посадочного модуля и скафандра. Задержки в проведении некоторых летных испытаний могут повлиять на график последующих проверок.

В итоге, Счетная палата пришла к выводу, что выполнение миссии по высадке на Луну в 2025 году, как это планировалось, становится маловероятным.

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#ракеты
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Пожар на вещевом рынке в Ростове-на-Дону вырос втрое
Пожар на вещевом рынке в Ростове-на-Дону вырос до трех тысяч квадратных метров
30 ноября 2023, 23:50

Фото: istock / Distortion Media

Площадь возгорания на вещевом рынке «Темерник» в Ростове-на-Дону увеличилась до трех тысяч квадратных метров. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале.
Логвиненко отметил, что в настоящее время нет угрозы распространения пожара на жилые объекты.

Ранее было сообщено о возгорании площадью более 1000 квадратных метров, и пожару присвоили третью категорию сложности.

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#пожар
#мчс
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Китай начал создавать «железную армию»
Fox News: Китай начал военную подготовку детей для создания «железной армии»
30 ноября 2023, 23:44

Фото: IStock/grynold

В Китае стартовала программа подготовки детей к военной службе, начиная с семи лет, с целью внедрения боевого духа и стандартов, необходимых для формирования «железной армии». Информация об этом поступила из Спортивного бюро Шанхая, сообщил американский телеканал Fox News.
«Китай начал подготовку детей к военной службе, придавая значительное внимание „боевому духу“ семилетних молодых граждан с целью формирования „железной армии“. Сотни молодых спортсменов будут „глубоко изучать“ стандарты и боевой дух военных», — сообщает телеканал, цитируя инициативу бюро.
Эта программа обучения будет реализовываться в Шанхае. Главный тренер мужской гимнастической сборной Китая, выделяя эту инициативу в отчете Спортивного бюро, подчеркнул ее ценность для каждого жителя страны.

«Это — возможность, которую ценят все, независимо от возраста», — отметил он.
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#право
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На юго-западе Москвы взорвалась трансформаторная будка
30 ноября 2023, 23:20

Фото: iStock/Distortion Media

В четверг, 30 ноября, в Академическом районе Москвы произошло возгорание и последующий взрыв трансформаторной будки, сообщили в пресс-службе МЧС по Москве.
Как уточнил сайт MSK1.RU, местные жители зафиксировали несколько взрывов, после которых над улицей поднялся черный столб дыма. Это привело к частичному отключению электричества на улице.

«Фонари на бульваре потухли полчаса назад», - сообщил один из жителей района.
«У нас в домах пропал свет, на улице слышались взрывы», - поделился другой очевидец.
В пресс-службе МЧС по Москве подтвердили, что пожар на улице Винокурова был успешно потушен.

«Пожар был ликвидирован в 22:24. Источником возгорания оказались электрические приборы», — уточнили представители ведомства.
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Коломойский через суд потребовал вернуть ему гражданство Украины
Коломойский подал судебный иск с требованием вернуть ему гражданство Украины
30 ноября 2023, 23:07

Фото: iStock/olegda88

Бизнесмен Игорь Коломойский подал в суд иск с требованием отменить решение о лишении его гражданства Украины. Об этом сообщает УНИАН.
В исковом заявлении адвокаты олигарха потребовали отменить Указ президента Украины № 502/2022 от 18.07.2022 в части признания Игоря Коломойского утратившим гражданство Украины.

Украинский лидер Владимир Зеленский в июле 2022 года лишил  украинского бизнесмена гражданства, не сделав при этом никаких официальных заявлений. Кроме того, офис президента Украины отказался обнародовать соответствующий указ, сославшись на «конфиденциальность информации».

В свою очередь Игорь Коломойский лишение гражданства отрицал и продолжал предъявлять украинский паспорт. Однако в материалах уголовного дела о нём говорится как о гражданине Израиля, лишённом гражданства Украины.

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#украина
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Аргентина отказалась от идеи вступить в БРИКС
Будущая глава МИД Аргентины Мондино заявила, что страна не вступит в БРИКС
30 ноября 2023, 21:19

Фото: istock / butenkow

Аргентина, где недавно прошли президентские выборы, не присоединится 1 января 2024 года к группе БРИКС. Приглашение вступить в организацию было получено в этом году. Об этом в социальной сети X (раннее Twitter) написала советник избранного главы государства Хавьера Милея и будущий глава МИД страны Диана Мондино.

«Аргентина не войдет в БРИКС», — озвучила позицию государства по членству в объединении.
Выборы в Аргентине состоялись в 2 тура  22 октября и 19 ноября 2023 года. По результатам голосования был избран новый президент, вице-президент, губернаторы большей части провинций и члены Национального конгресса Аргентины.

Ранее сообщалось, что новый президент Аргентины Хавьер Милей решил не менять песо на доллар. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#президент
#мид
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#губернаторы
#аргентина
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Байден похвастался перед рабочими способностью «взорвать весь мир»
Байден заявил перед рабочими, что у него есть код, способный взорвать весь мир
30 ноября 2023, 21:15

Фото: сайт Кремля

Президент США Джо Байден заявил о способности «взорвать весь мир» во время экскурсии по предприятию CS Wind в Колорадо. Об этом сообщает New York Post.
По словам американского президента, его морской пехотинец носит похожий прибор с кодом для взрыва мира. После чего Байден рассказал, что имеет в виду ядерное оружие. Журналисты посчитали такой юмор неуместным. 

Напомним, это не первый случай неправильного поведения американского лидера. Во время встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди президент США Джо Байден разгневал американцев своей шуткой. В присутствии журналистов Байден пошутил о том, что продал государственные тайны США. 

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#сша
#оружие
#президент
#журналисты
#юмор
#ядерное оружие
#джо
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Медведев прокомментировал перенос выборов на Украине
Медведев связал перенос выборов на Украине с запредельным воровством в стране
30 ноября 2023, 20:37

Фото: сайт Кремля

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что перенос выборов президента Украины может быть связан с тем, что могут вскрыться новые случаи запредельного воровства. Об этом Медведев написал в своем телеграм-канале.
По мнению зампредседателя Совбеза РФ, украинский лидер Владимир Зеленский намерен «распоряжаться всем баблом единолично». Медведев также отметил, что в конечном итоге Зеленский потеряет Украину, так же, как и Украина такого президента. 

Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что при необходимости ВС России могут освободить еще больше городов на Украине, включая Харьков и Одессу. Бывший советник подчеркнул, что ВСУ терпят колоссальное поражение на линии боевого соприкосновения. 

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#владимир зеленский
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#медведев
#рф
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В Кремле прокомментировали запрет Болгарии на пролет борта с Захаровой
Песков назвал запрет Болгарии на пролет борта с Захаровой глупым и абсурдным
30 ноября 2023, 20:04

Фото: Сайт Кремля

Решение властей Болгарии не позволить пролет самолета с официальным представителем МИД России Марией Захаровой на борту в Северную Македонию абсурдное и глупое. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Безусловно, подобная позиция болгарских властей вряд ли может быть чем-то объяснена — это первое. Второе — она, конечно, не укладывается ни в какие рамки. Третье — она абсолютно абсурдна и, можно даже сказать, глупа», — считает Песков.
Также Мария Захарова прокомментировала отказ Болгарии в перелёте над границей этой страны самолёта с ней на борту. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Ранее сообщалось, что Мария Захарова заявила что в ОБСЕ возобладала  логика того, что вопросы безопасности в Европе нет смысла обсуждать без РФ. 

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#мид
#дмитрий песков
#заявление
#рф
#мария захарова
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Блогер Колясников назвал Киссинджера очень умным и расчётливым врагом
30 ноября 2023, 19:32

Фото: kremlin.ru

Блогер Сергей Колясников охарактеризовал экс-госсекретаря США Генри Киссинджера как очень умного и расчётливого врага.
«Очень умный и расчётливый враг, архитектор вашингтонского миропорядка. На излёте блестящей карьеры его оплевал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, обозвав «давосским паникёром» за заявления о необходимости мирных переговоров России с Украиной в мае 2022 года», — приводит «Царьград» сообщение Колясникова.

В то же время доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук Рамиль Гарифуллин заявил, что, хотя Киссинджер и работал над согласием Америки с Китаем и СССР, но это были всего лишь замаскированные этапы усиления позиций США в мире. Как передают argumenti.ru, по мнению эксперта, в конечном счёте Киссинджер так и не стал другом или агентом России и СССР.

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#сша
#ссср
#политика
#история
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