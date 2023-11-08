В США увидели опасную деталь в украинском обществе

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В украинском обществе растет раскол, также наблюдается падение морального духа из-за разгорающейся политической борьбы в верхних слоях киевского режима и неудач ВСУ на поле боя.
«В ранее нерушимом национальном единстве Украины начинают появляться первые очевидные трещины. Отсутствие хороших новостей подрывает моральный дух гражданского населения, как и растущие опасения, что Россия вскоре возобновит атаки на энергетическую инфраструктуру», - говорится в материале.
Предполагается, что ситуация накаляется не только из-за неудач ВСУ на поле боя, но и переключение стран Запада на конфликт между Израилем и Палестиной. Также роль играют и разногласия в правительстве США по поводу оказания дополнительной помощи Киеву.
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Элина Позднякова