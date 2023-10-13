В США увидели тревожную деталь в заявлении Путина

Начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко заявил, что планы проведения на территории Польши в 2024 году масштабных учений с сухопутными войсками стран НАТО Dragon-2024 говорят о выборе Варшавы в пользу эскалации напряженности, а не добрососедства. Об этом Ревенко написал в социальной сети Х.