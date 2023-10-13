Фото: сайт Кремля
Американский экс-разведчик Тони Шаффер заявил, что слова президента РФ Владимира Путина о конфликте на Ближнем Востоке стали тревожным сигналом для США. Об этом Шаффер сообщил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
По мнению Шаффера, российский лидер говорит правду. Он подчеркнул, что такая политика Вашингтона подлила масла в огонь.
Шаффер добавил, что есть ощущение того, что США намеренно хотели скрыть правду о реальной обстановке на политической арене.
Напомним, президент России Владимир Путин выразил сожаление из-за обострения ситуации в Израиле, назвав это ярким примером провала политики США на Ближнем Востоке. Российский лидер подчеркнул, что Вашингтон пытался монополизировать урегулирование конфликта на Ближнем Востоке, однако он не был озабочен поиском компромиссов, которые были бы приемлемы для обеих сторон.
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Шаффер добавил, что есть ощущение того, что США намеренно хотели скрыть правду о реальной обстановке на политической арене.
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Екатерина Коршунова