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Экс-помощник Пентагона при Буше Дуглас Маккиннон заявил, что Запад разжигает конфликт на Украине, не обращая при этом внимания на потери. Об этом пишет Hill.
«Пересмотрят ли стратегию борьбы «до последнего украинца» теперь, с учетом недавних данных о потерях? Нынешний конфликт — не настольная игра и не теоретическое занятие, а беспардонное уничтожение человеческих надежд, мечтаний и будущего», — говорится в публикации.
По словам Маккиннона, те, кто толкает Киев на конфликт, не откажутся от стратегии продолжать боевые действия «до последнего украинца». Он добавил, что лица, провоцирующие украинский кризис, относятся к привилегированному классу, в то время как страдает от их действий низший класс.
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