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В США ужаснулись происходящему на Украине

Hill: Запад толкает Украину на конфликт с РФ, не думая о потерях
05 сентября 2023, 05:00
Фото: iStock/JARAMA

Фото: iStock/JARAMA

Экс-помощник Пентагона при Буше Дуглас Маккиннон заявил, что Запад разжигает конфликт на Украине, не обращая при этом внимания на потери. Об этом пишет Hill.
«Пересмотрят ли стратегию борьбы «до последнего украинца» теперь, с учетом недавних данных о потерях? Нынешний конфликт — не настольная игра и не теоретическое занятие, а беспардонное уничтожение человеческих надежд, мечтаний и будущего», — говорится в публикации.

По словам Маккиннона, те, кто толкает Киев на конфликт, не откажутся от стратегии продолжать боевые действия «до последнего украинца». Он добавил, что лица, провоцирующие украинский кризис, относятся к привилегированному классу, в то время как страдает от их действий низший класс.


Россия из-за поставок вооружений Украине ранее направила ноту странам НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, любые грузы с вооружением для Киева станут для Российской Федерации законной целью. В дипведомстве подчеркнули, что НАТО «играет с огнем», накачивая Украину западным оружием, и это возымеет негативный эффект для российско-украинских переговоров и решения конфликта.

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#киев
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Собянин рассказал о попытке атаковать Москву беспилотниками
Собянин: силы ПВО уничтожили беспилотники в Калужской области и Подмосковье
05 сентября 2023, 04:46

Фото: сайт Кремля

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале, что в ночь на 5 сентября удалось уничтожить беспилотные аппараты в Калужской области и в Истринском районе Подмосковья. Дроны предпринимали попытки атаковать Москву.
По его словам, на данный момент нет информации о каких-либо разрушениях или пострадавших в результате падения обломков, и экстренные службы уже работают на месте происшествия.

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Байден пожаловался на потерю дома
Байден заявил, что не может вернуться домой из-за службы безопасности
05 сентября 2023, 02:57

Фото: сайт Кремля

Президент США Джо Байден выразил жалобу на то, что он не может вернуться в свой дом, так как его дом был «разворошен» службами безопасности. Эта информация была предоставлена им журналистам, и сводка встречи опубликована на официальном сайте Белого дома.
Глава государства поделился этой информацией после посещения церкви Святого Эдмунда в Рехобот-Биче. Он объяснил, что его текущее пребывание на один день не связано с отпуском, а скорее с тем, что у него нет дома, в который бы он мог вернуться. Байден уточнил, что службы безопасности провели обыск в его доме в интересах безопасности, и теперь у него нет другого места, куда он мог бы отправиться.

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#дома
#байден
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Во Франции заявили о недовольстве США отказом Зеленского от мирных переговоров
Le Figaro: стремление Зеленского воевать до победного конца раздражает Вашингтон
05 сентября 2023, 01:47

Фото: iStock/SimonLukas

Обозреватель французской газеты Le Figaro Рено Жирар выразил мнение, что украинский президент Владимир Зеленский решительно настроен на продолжение военных действий, что вызывает недовольство со стороны США.
Жирар отметил, что американские власти стремятся к мирному урегулированию конфликта на Украине. Однако, по мнению журналиста, Зеленский отказывается от переговоров и пытается навязать свой вариант решения конфликта, что может вызвать недовольство со стороны Вашингтона. Жирар сравнил это с попыткой Зеленского «выкрутить руки американцам», но при этом сказал, что он «поломал себе зубы».

Обозреватель также напомнил о поведении украинского лидера на июльском саммите НАТО в Вильнюсе, где Зеленский оказывал чрезмерное давление на американцев, пытаясь убедить их согласиться с его точкой зрения, включая мгновенное присоединение Украины к альянсу, что не входило в планы Вашингтона и вызвало их раздражение.

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#зеленский
#макрон
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В США рассказали о позиции палаты представителей по импичменту Байдена
Конгрессвуман Грин: палата представителей поддержит запуск импичмента Байдену
05 сентября 2023, 01:43

Фото: istockphoto/Jon Rehg

Большинство членов палаты представителей США выразили готовность поддержать инициативу о начале расследования в рамках процедуры импичмента против президента страны Джо Байдена. Это заявление сделала конгрессвумен Марджори Тейлор Грин в социальных сетях.
По ее словам, в сентябре имеется достаточное количество конгрессменов, поддерживающих эту инициативу, чтобы запустить расследование.

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#сша
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#расследование
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Канцлер Австрии признал, что страна не сможет обойтись без российского газа
Нехаммер заявил, что закупать газ у России неприятно, но необходимо для Австрии
05 сентября 2023, 00:30

Фото: iStock/kodda

В ходе интервью на телеканале ORF канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что закупать газ у России «неприятно с моральной точки зрения», но при этом подчеркнул, что в настоящий момент это неизбежная необходимость.
Он подчеркнул, что первоочередным приоритетом является обеспечение безопасности энергоснабжения. Нарушение этой безопасности может привести к серьезным последствиям, таким как нарушение работы системы и снабжение энергией населения. Поэтому главной задачей остается гарантировать стабильность энергоснабжения.

Карл Нехаммер также отметил, что, несмотря на неприятные аспекты сотрудничества с Россией, это является его обязанностью как федерального канцлера. При этом он подчеркнул, что Австрия уже начала снижать свою зависимость от российского газа в прошлом году. Республика активно работает над расширением и диверсификацией источников газоснабжения, в частности, через Германию и Италию, чтобы обеспечить доступ к новым источникам энергии.

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#оон
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Власти Эстонии попросили молодежь не уезжать в Россию
Власти Эстонии попросили молодежь не уезжать в Россию на учебу
05 сентября 2023, 00:22

Фото: iStock/Racide

Эстонские власти не рекомендуют гражданам выезжать в Россию и некоторые другие страны, а также сильно не советуют учиться в них. Эту информацию распространила пресс-служба полиции безопасности (КаПо) в своем заявлении.
Как утверждается в сообщении, Кремль активно стремится привлечь к обучению в России молодых русскоязычных эстонцев, проживающих за границей. По мнению ведомства, Россия видит в них будущих носителей и агентов распространения идеи «русского мира» на их родине. Это мнение было выражено в тексте письма, предоставленного в редакцию порталом Delfi.

Помимо этого, авторы письма выразили свое недовольство тем, что в свете событий на Украине Россия начала рассматривать лиц с двойным гражданством (эстонско-российским) как граждан Российской Федерации. Это может привести к ограниченной консульской поддержке, включая вопросы мобилизации, для таких лиц.

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#письма
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Кулеба: Украина не пойдет на уступки по зерновой сделке
05 сентября 2023, 00:21

Фото: iStock/HStocks

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не пойдет на уступки по зерновой сделке, несмотря на призыв президента Украины Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом пишет ТАСС.
Министр добавил, что Украина намерена отстаивать «все принципиальные позиции», в том числе касающиеся антироссийских санкций. Кроме того, украинские власти ждут от Анкары подробностей переговоров Эрдогана с президентом РФ Владимиром Путиным, которые прошли 4 сентября в Сочи.

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#россия
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#путин
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Белорусские мигранты попытались разрушить забор на границе с Польшей
Группа мигрантов попыталась разрушить забор на польско-белорусской границе
04 сентября 2023, 23:33

Фото: iStock/delray77

Белорусские мигранты предприняли попытку повредить забор на границе с Польшей, передает РИА Новости со ссылкой на пограничные службы.
Сообщается, что эти граждане проявляли агрессивное поведение и активно нарушали обстановку. Представители ведомства уточнили, что мигранты метали в сторону пограничников камни, кирпичи и ветки деревьев. Пограничная служба также опубликовала видеоролик, демонстрирующий момент нападения.

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#мигранты
#служба
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Путин: Россия вместе с Турцией и Катаром поставлять зерно беднейшим странам
04 сентября 2023, 23:06

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва совместно с Анкарой и Дохой готова поставлять зерно в беднейшие страны. Об этом пишет РИА Новости.
«Готовы вместе продвигать инициативы — как господин президент [Турции] настаивает, и к черноморской инициативе вернуться, и поставлять вместе с Турцией и Катаром в беднейшие страны зерно», — сказал он по итогам российско-турецких переговоров в Сочи.

Ранее Владимир Путин проинформировал, что Россия организует поставки 1 миллиона тонн зерна для переработки в Турции и дальнейшей безвозмездной транспортировки в беднейшие страны по преференциальной цене.

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