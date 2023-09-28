В США высказались о территориальных претензиях НАТО к России

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НАТО, как оборонительный альянс, никогда не претендовал на территорию России, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен в ходе дискуссии, организованной на площадке издания Atlantic.
«У НАТО никогда не было планов ни на дюйм российской территории. Это не наступательный альянс. Это оборонительный альянс», - прокомментировал ситуацию Блинкен.
Он также отметил, что больше часть американского Конгресса продолжает выступать за оказание финансовой помощи Украине.
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Евгения Парфентьева