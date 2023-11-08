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В США выяснили, зачем ХАМАС начало войну с Израилем

NYT: ХАМАС начало войну с Израилем, чтобы вернуться к вопросу Палестины
08 ноября 2023, 19:15
Фото: iStock/e-crow

Фото: iStock/e-crow

Движение ХАМАС начало войну с Израилем, чтобы вернуть палестинский вопрос на стол переговоров, об этом американская газета The New York Times со ссылкой на лидеров движения.
«Я надеюсь, что состояние войны с Израилем станет постоянным на всех границах, и что арабский мир поддержит нас», - прокомментировал ситуацию Тахер Эль-Нуну, советник движения по вопросам прессы.

В NYT также отметили, что лидеры ХАМАС надеются, что нынешние военные действия повлияют на возвращение на стол палестинского вопроса и снимет с него статус-кво.


Напомним, 7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Боевые действия начались ранним утром 7 октября с ракетного обстрела Израиля и проникновения боевиков на израильскую территорию. Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.

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#сектор газа
#палестина
#израиль
#хамас
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Путин поручил возобновить авиасообщение в Хабаровском крае
Путин поручил Минобороны возобновить авиасообщение в Хабаровском крае
08 ноября 2023, 19:25

Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров

Президент России Владимир Путин поручил министерству обороны до 1 июня представить предложения по возобновлению воздушного сообщения Хабаровского края с Комсомольском-на-Амуре.
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#владимир путин
#минобороны рф
#авиасообщение
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В США заявили о риске полного прекращения гумпомощи Украине
USAID: у правительства США не осталось финансов для прямой поддержки Украины
08 ноября 2023, 18:49

Фото: iStock/Andrii Atanov

У США не осталось средств для оказания прямой бюджетной помощи Украине. Об этом сообщает помощник главы Агентства по международному развитию (USAID) по делам Европы и Евразии Эрин Макки.
Отмечается, что без оказания прямой поддержки со стороны Вашингтона правительству Украины придётся произвести эмиссию денег, а также прекратить выплачивать зарплату критически важным служащим, что негативно скажется на многих отраслях экономики, в том числе, ударит и по военной сфере. 

При этом, высок риск того, что Вашингтону придётся сократить гуманитарную помощь Украине на 75% или же полностью прекратить её реализацию. 

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#сша
#украина
#финансы
#гуманитарная помощь
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Бундесвер начал постепенный вывод систем ПВО и персонала из Польши
08 ноября 2023, 18:42

Фото: istockphoto/vadimrysev

Министерство обороны Германии приступило к постепенному выводу средств противовоздушной обороны и военного персонала с территории Польши. Об этом оборонное ведомство ФРГ сообщило сегодня, 8 ноября.
В заявлении Минобороны указано, что немецкая группа противовоздушной и противоракетной обороны завершит свою оперативную миссию в Польше в пятницу, 10 ноября. После прощального построения 15 ноября начнется постепенный отвод в Германию трёх боевых единиц и обслуживающего персонала.

Германия отправила в Польшу свои системы Patriot вместе с экипажами в январе нынешнего года вскоре после инцидента, в результате которого на территорию республики упала ракета С-300, запущенная Украиной, и убила двух человек. На данный момент на территории Польши развернуты три немецкие системы Patriot и около 320 обслуживающих их военных бундесвера.

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#ракета
#человек
#германия
#минобороны
#польша
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Путин подписал указ, позволяющий обменивать замороженные активы россиян
08 ноября 2023, 18:39

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин подписал указ, который позволит обменивать замороженные активы россиян на средства иностранных инвесторов, заблокированных в России. Документ уже появился на официальном портале правовой информации.
Указ «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг» предусматривает возможность обмена замороженных активов россиян. Он устанавливает порядок продажи зарубежных ценных бумаг, принадлежащих россиянам, иностранным гражданам за счет средств, заблокированных у этих иностранцев на счетах типа «С» в России. Уточняется, что сумма не должна превышать 100 тысяч рублей.
 
Указ вступил в силу со дня подписания.

Ранее комитет по иностранным делам палаты представителей Конгресса США проголосовал в поддержку законопроекта, который предусматривает передачу Украине российских активов. 

При этом первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев заявил, что в случае передачи со стороны США российских активов Украине Россия может национализировать американские средства.

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#путин
#указ
#сша
#россия
#счёт
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Депутат Арефьев заявил о возможностях Москвы национализировать активы США
08 ноября 2023, 18:29

Фото: istockphoto.com/donfiore

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев заявил, что в случае передачи со стороны США российских активов Украина Россия может национализировать американские средства.
«Американцы забрали контрольный пакет акций «Русала». Мы его можем национализировать. Они у нас забрали предприятия «Спецстроя», криогенную промышленность. Мы это все можем национализировать. Но это хуже горячей войны. Мы можем ответить, но лучше никому не будет», — отметил в беседе с NEWS.ru Арефьев.

Кроме того, ответной мерой на подобные действия Штатов может стать запрет российским компаниям на работу в США.

Ранее директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв заявил, что несмотря на принятие конгрессом США проекта по передаче Украине замороженных российских активов эти меры вряд ли будут реализованы.

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#сша
#меры
#россия
#деньги
#политика
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Глава ЕК назвала сроки вступления Украины в Евросоюз
Фон дер Ляйен: сроки вступления Украины в ЕС зависят от реформ
08 ноября 2023, 18:27

Фото: iStock/sinonimas

Фактические сроки вступления Украины в Евросоюз будут зависеть от реформ, проведенных Киевом и принципа предоставления членства по заслугам. Такое заявление сделала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Ранее Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в состав Евросоюза.

«Сроки зависят от реформ, а также от принципа "членства по заслугам". Но как только Евросовет примет формальное решение о начале переговоров, они смогут стартовать немедленно», - заявила Урсула фон дер Ляйен в рамках пресс-конференции.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение Еврокомиссии (ЕК) правильным. Об этом он написал в своём Telegram-канале, комментируя рекомендацию ЕК о начале переговоров о вступлении страны в Евросоюз. Украинский президент написал, что 8 ноября стало знаменательной датой для страны, поскольку «история Украины и всей Европы сделала правильный шаг».

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#страны
#евросоюз
#сво
#ек
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В Азербайджане заявили, что Армения упустила возможность предотвратить войну
Алиев: Ереван упустил возможность предотвратить войну в Карабахе
08 ноября 2023, 18:07

Фото: iStock/ffikretow

Руководство Армении могло бы предотвратить войну 2020 года, если бы вовремя прислушалось к доводам Азербайджана. Об этом в ходе военного парада в Нагорном Карабахе заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев.
В среду, 8 ноября, в Азербайджане празднуется третья годовщина победы во Второй Карабахской войне, которая завершилась поражением Армении. В центральном городе Карабаха прошёл военный парад. 

По словам Алиева, Второй Карабахской войны можно было избежать, если бы Армения сразу покинула территорию Нагорного Карабаха. Он отметил, что Азербайджан не допустит создания на своей территории второго армянского государства. 

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#азербайджан
#армения
#нагорный карабах
#парад
#война
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Фонд Елены Зеленской оказался причастен к торговле украинскими детьми
В Госдуме заявили о причастности Фонда Зеленской к торговле украинскими детьми
08 ноября 2023, 17:44

Фото: iStock/Animaflora

Фонд жены президента Украины Елены Зеленской оказался причастен к торговле украинскими детьми. Их продают в публичные дома или для трансплантологии. Такие данные получены французским журналистом Робертом Шмидтом в ходе расследования. Об этом рассказала вице-спикер Государственной Думы РФ Анна Кузнецова.
По ее словам, о продажах украинских детей для европейских педофилов рассказал бывший сотрудник Фонда Зеленской.

«Бедные украинские дети вывозились с территории Украины под благовидным и лживым предлогом об эвакуации в безопасные европейские детские дома. В итоге оказались в руках сутенёров», - пишет Кузнецова в своем Telegram-канале.

Она также добавила, что российская Парламентская комиссия по расследованию преступлений, совершенных по отношению к украинским детям киевским режимом, причастен и фонд «Спасем Украину». Его возглавляет бывший Уполномоченный по правам ребенка при офисе Зеленского Николай Кулеба.  

По словам Кузнецовой, преступники стараются не оставлять следов, однако уже известно о связи фонда Елены Зеленской с политическими кругами США, Канады и Великобритании. При этом Фонд Зеленской стал курировать сиротские учреждения, и проводить эвакуацию детей.

Таким образом, Зеленский с помощниками занимается организацией похищений детей и их продажей в публичные дома или для нужд трансплантологии, заключила вице-спикер Государственной Думы РФ.

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#дети
#преступники
#детские дома
#фонд
#зеленский
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В США заявили, что не допустят победы ХАМАС в секторе Газа
Блинкен: США не допустят победы ХАМАС в секторе Газа
08 ноября 2023, 17:29

Фото: iStock/ffikretow

США не допустят победы палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, поскольку это грозит повторной эскалацией конфликта. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью японскому телеканалу NHK.
Во время своего визита в Японию Блинкен сообщил, что США не могут допустить повторения тех событий, которые произошли 7 октября (эскалация конфликта между Израилем и Палестиной). Таким образом, ни в коем случае, нельзя допустить победы ХАМАС в конфликте. 

Также Блинкен отметил, что США не намерены допустить и повторной оккупации израильской стороной сектора Газа. 

По его словам, палестинцы должны жить на территории сектора Газа. Но на правительственном уровне должно быть создано управление, которое объединит Западный берег реки Иордан и Газу. А также, должно быть организовано отдельное палестинское государство. 

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#сша
#хамас
#израиль
#сектор газа
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