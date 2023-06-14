В США внесли в Конгресс статьи об импичменте Байдену

Фото: usembassy.gov
Законодатель Боберт поставила в Конгрессе вопрос об импичменте Байдену из-за его политики
Представитель от штата Колорадо в Палате Представителей Конгресса США Лорен Боберт выразила намерение инициировать импичмент президенту Джо Байдену за его неспособность нести ответственность за охрану границ нации. Об этом она заявила в своем аккаунте на Twitter.
В связи с этим, Боберт приняла решение инициировать процедуру импичмента с целью отстранения Байдена от поста президента Соединенных Штатов.
Ранее республиканский конгрессмен Ронни Джексон предъявил президенту США Джо Байдену обвинение в «злодеянии столетия» из-за предполагаемых связей с руководством украинской компании Burisma.
«Джо Байден кардинально не справляется с конституционным долгом обеспечения безопасности нашей южной границы», — подчеркнула Боберт в своем сообщении.
Ранее республиканский конгрессмен Ронни Джексон предъявил президенту США Джо Байдену обвинение в «злодеянии столетия» из-за предполагаемых связей с руководством украинской компании Burisma.
Артем Кузьмин