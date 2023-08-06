В США возмутились из-за неожиданного шага России и Китая

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Россия и Китай провели совместные военно-морские учения вблизи Аляски, чем вызвали беспокойство у американцев, считает Fox News.
Салливан отметил, что операция Москвы и Пекина состояла из 11 кораблей и проходила рядом с юго-западным побережьем Аляски. ВМС США оперативно ответили на это, подключив четыре эсминца, чтобы убрать российские и китайские корабли от вод США.
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Дана Игумнова