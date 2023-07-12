В США возросло количество крупных природных катастроф

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За первые шесть месяцев 2023 года в США зафиксировано уже 12 крупных природных катастроф, ущерб от которых составлял не менее 1 млрд долларов. Такие цифры приводятся в отчете Национальных центров экологической информации (NCEI).
По данным NCEI, в 12 природных катастрофах в этом году погибли более 100 человек, а общий ущерб от них превысил 32,7 млрд долларов. Это второй по величине показатель за последние 43 года. По итогам первых шести месяцев больший ущерб был нанесен только в 2021 году. Тогда он составил 42,5 млрд долларов. Всего с 1980 года в США зафиксировано 360 крупных природных катаклизмов, ущерб от которых составил 2,57 трлн долларов.
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