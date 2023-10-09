В США забили тревогу из-за последствий помощи Украине

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Пентагон с разрешения Иерусалима передавал украинским войскам боеприпасы, которые хранятся на американских военных складах на его территории, что может привести к нехватке вооружений в случае затяжного ближневосточного конфликта. Об этом сообщает The New York Times.
Сообщается, что Вашингтон брал для Украины снаряды 155 мм калибра из запасов Израиля. По мнению аналитиков, Израиль не стал бы использовать их в противостоянии с ХАМАС.
В материале издания говорится, что при условии расширения военных действий на Ближнем Востоке, количество запасов, которое осталось в складах, может стать серьезной проблемой.
Напомним, утром 7 октября Палестина начала производить массированные ракетные удары по территории Израиля, а затем объявила еврейскому государству войну. По сообщениям израильской армии, за неполные сутки было выпущено свыше трёх тысяч боевых ракет.
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В материале издания говорится, что при условии расширения военных действий на Ближнем Востоке, количество запасов, которое осталось в складах, может стать серьезной проблемой.
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Екатерина Коршунова