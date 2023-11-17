В США заговорили о переговорах с Россией о перемирии на Украине

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США и Евросоюзу стоит начать переговоры с Россией о перемирии на Украине, а ВСУ – перейти к обороне. Об этом пишет Foreign Affairs.
«Соединенным Штатам следует начать консультации с Украиной и ее европейскими партнерами о стратегии, основанной на готовности Киева вести переговоры о прекращении огня с Россией», — говорится в материале.
При этом уточняется, что ВСУ следует прекратить наступательные действия и перейти к обороне. Издание отмечает, что киевский режим со странами Запада планировали взять под контроль Крым, ЛНР, ДНР, а также Запорожскую и Херсонскую области, однако эти цели не соответствовали их возможностям и ресурсам.
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