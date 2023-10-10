В США захотели связать предоставление помощи Израилю и Украине

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Белый дом рассматривает возможность связать финансовую поддержку Израиля и Украины. Об этом сообщает телеканал NBC News, ссылаясь на чиновника американской администрации.
По информации канала, администрация президента США Джо Байдена и ключевые законодатели в Конгрессе активно обсуждают возможность привязки. Собеседник агентства обратил внимание на то, что некоторые чиновники выступают против дополнительного финансирования Украины. Источник также предлагает, что оказание помощи Израилю одобрит большее количество членов Конгресса.
7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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«Белый дом... оценивает политическую жизнеспособность связывания помощи Украине и Израилю», — пишет издание.
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Алина Юрчак