В США заявили, что Блинкен не может говорить об успехах ВСУ, не побывав на фронте

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Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что американский госсекретарь Энтони Блинкен не может говорить об успешном контрнаступлении ВС Украины, так как лично не посещал передовую.
«Пусть попробует побывать в Работино — он там погибнет. Он может поехать в Артемовск, но и там погибнет. Куда бы Блинкен ни поехал на передовой — он умрет. Именно это происходит с украинскими военнослужащими, находящимися там, — они погибают», — сказал Риттер в ходе интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Блинкен накануне заявил, что Вашингтон увидел в украинском контрнаступлении «значительный прогресс», а также напомнил о решительной продолжающейся поддержке Киева.
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