В США заявили, что для Украины настал переломный момент

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Руководства стран Запада могу лишить Украину финансовой поддержки после провала контрнаступления ВСУ. Об этом пишет журнал Military Watch.
«В сентябре становится все более очевидным, что может настать переломный момент в поддержке Украины из-за растущего разочарования в долгожданном наступлении ВСУ на российские позиции», — говорится в статье.
При этом отмечается, что ВСУ понесли значительные потери, но результатов при контрнаступлении добиться не смогли. Запад может пересмотреть свою текущую позицию по отношении Украине, если признает её неудачи на поле боя.
Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что тема конфликта на Украине перестала быть центральной в международной повестке. Он отметил, что в прошлом году тема Украины была в топе – люди начинали свой день «с кофе и мысли об Украине». Сейчас эта повестка стоит на третьем – четвёртом месте среди иных мировых проблем.
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