В США заявили, что хотят добиться ухода российских миротворцев из Нагорного Карабаха

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Соединенным Штатам нужно добиться ухода российских миротворцев из Карабаха после завершения их пятилетнего контракта. Об этом заявил ассистент госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен в ходе слушаний в комитете палаты представителей.
Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992-1994 годов много лет существовавший как непризнанная республика, объявил о прекращении существования с 1 января 2024 года.
В сентябре 2020 года, с помощью Москвы, было достигнуто соглашение о прекращении огня после возобновления боевых действий в Нагорном Карабахе. Из-за конфликта Армения утратила контроль над территориями вокруг региона, и в Карабахе были размещены миротворцы из РФ.
19 сентября, вооруженные силы Азербайджана начали «антитеррористическую операцию» в Карабахе. Целями азербайджанской армии в Карабахе стали ВС Армении. Условием мира азербайджанская сторона назвала полный вывод из Карабаха армянских войск, а также роспуск непризнанных властей в Степанакерте. Ереван со своей стороны утверждал, что армянских подразделений в Карабахе нет, и называл происходящее агрессивными действиями Баку.
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Алина Юрчак