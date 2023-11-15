В США заявили, что хотят добиться ухода российских миротворцев из Нагорного Карабаха

Соединенным Штатам нужно добиться ухода российских миротворцев из Карабаха после завершения их пятилетнего контракта. Об этом заявил ассистент госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен в ходе слушаний в комитете палаты представителей.