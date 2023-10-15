В США заявили, что наглость Зеленского отталкивает союзников

Экс-эксперт Пентагона Дэвид Пайн заявил, что регулярные требования президента Украины Владимира Зеленского поставлять ВСУ всё больше помощи отталкивает западных союзников.
«Я думаю, что Зеленский, он как избалованный ребенок. Ему всегда мало того, что поставляют Украине. Он безумно неблагодарный. Он оттолкнул от себя своих главных союзников на Западе», — поделил он своим мнением с YouTube-каналом Dialogue works.
Пайн отметил, что поведение украинского лидера привело к разногласиям даже с президентом Соединённых Штатов Джо Байденом. По словам эксперта, отношениями между Байденом и Зеленским ухудшились на фоне требований поставить Киеву танки Abrams и истребители F-16.
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