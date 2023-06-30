В США заявили, что наступление ВСУ идет медленнее, чем ожидалось

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Глава комитета начштабов Милли: Контрнаступление ВСУ происходит медленнее, чем ожидалось
По его словам, наступление не оправдывает прогнозов и происходит медленнее, чем было предсказано. Он также отметил, что ежедневно получает информацию о ситуации на Украине. Милли добавил, что продвижение ВСУ идет очень сложно и долго.
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