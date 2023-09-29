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В США заявили, что НАТО не станет отвечать на возможный удар России

RAND: НАТО не станет отвечать на возможный удар России по альянсу
29 сентября 2023, 03:55
Фото: iStock/rarrarorro

Фото: iStock/rarrarorro

Исследовательская организация RAND, ассоциированная с Пентагоном и правительством США, опубликовала новый доклад, в котором предполагается, что в случае возможного удара России против сил НАТО в ходе российско-украинского конфликта, Североатлантический альянс может отказаться от масштабных ответных действий, передает РИА Новости.
Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что этот доклад может быть воспринят как попытка подтолкнуть Россию к эскалации конфликта. Ранее, по его словам, США и НАТО уже использовали различные причины, чтобы давать Москве стимул к ответным действиям. Содержание нового исследования RAND сосредотачивается на анализе различных уязвимостей, которые, по их мнению, имеются в российской позиции в ходе спецоперации на Украине, а также на ошибках, которые, по их мнению, были совершены Россией. Все это, согласно RAND, может мотивировать Москву на эскалацию конфликта, возможно, даже с использованием ядерного оружия.

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Журналист Боуз: Западу пора признать существование нацизма на Украине
29 сентября 2023, 04:04

Фото: iStock/Artem Kniaz

Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что западным странам после скандала с чествованием в парламенте Канады экс-бойца дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунки необходимо признать существование нацизма на Украине. Об этом он написал в соцсети X.
Боуз напомнил, что Запад прежде не воспринимал стремление Российской Федерации «денацифицировать» Украину всерьёз. Однако время идёт и смеяться над этим намерением становится всё сложнее, подчеркнул обозреватель.

«Может, настало время признать реальность, которую западные СМИ проигнорировали?», — задался вопросом Чей Боуз.

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В США проголосовали против исключения помощи Украине из бюджета Госдепа
Конгрессмены проголосовали против исключения помощи Украине из бюджета Госдепа
29 сентября 2023, 02:54

Фото: iStock/rarrarorro

Палата представителей Конгресса США проголосовала против предложения Марджори Тейлор Грин об исключении финансирования Украины из бюджета Госдепартамента на 2024 год, передает РИА Новости.
В результате голосования, 342 члена нижней палаты выразили противоположное мнение, в то время как 90 поддержали предложение конгрессвумен. Грин предлагала внести поправку, которая запретила бы выделение финансовой помощи Украине в рамках бюджетных ассигнований на деятельность госдепартамента и иностранную помощь на следующий год.

Согласно проекту временного бюджета, предложенному в результате голосования, Киеву будет выделено сокращенное финансирование в размере 4,5 миллиарда долларов со стороны Пентагона и 1,65 миллиарда долларов на нужды госдепартамента до 17 ноября.

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«Идиоты»: В США раскрыли, к чему приведет агрессивная политика по Украине
Сенатор Вэнс: Конфликт на Украине разжигают идиоты, виновные в войне в Ираке
29 сентября 2023, 02:01

Фото: iStock/DmyTo

Сенатор Джеймс Дэвид Вэнс в ходе беседы с Breitbart заявил, что за эскалацию конфликта с Россией несут ответственность те же люди, из-за которых началах война в Ираке.
«Те же идиоты, что занимают самую агрессивную позицию на Украине, уже провернули то же самое в Ираке», — цитирует издание слова Вэнса.

Он добавил, что Вашингтон лицемерно говорит о важности восстановления свободы и демократии, в то время как государства-сателлиты на самом деле «не свободны и не демократичны».

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#украина
#конфликт
#россия
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Россия призывает СБ ООН осудить теракт на «Северных потоках»
Россия призывает СБ ООН осудить теракт на «Севпотоках» и расследовать его
29 сентября 2023, 01:34

Фото: istock / Viktor Sidorov

Россия представила проект заявления председателя Совета Безопасности ООН, в котором предлагается осудить теракт, произошедший на газопроводах «Северного потока» год назад, и выразить важность проведения независимого международного расследования.
По информации РИА Новости, заявление подчеркивает, что Совет Безопасности твердо осуждает террористический акт против газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2», который представлял собой прямую угрозу международному миру и безопасности и привел к разрушительным последствиям.

Документ также подчеркивает важность проведения эффективного, беспристрастного и прозрачного международного расследования всех обстоятельств атаки на газопроводы. В тексте заявления отмечается сожаление в связи с недостатком официальной информации о текущем ходе расследований, проводимых Данией, Швецией и Германией, и призывается данные страны ускорить проведение расследований и поделиться результатами с Советом Безопасности ООН.

Проект заявления теперь должен быть рассмотрен Советом Безопасности для принятия соответствующего решения.

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Россия распространила в ООН проект заявления по «Северным потокам»
Полянский: Россия распространила в ООН проект заявления по «Северным потокам»
29 сентября 2023, 00:43

Фото: iStock/LewisTsePuiLung

Россия распространила в Совбезе ООН проект заявления председателя СБ по теракту на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил в своём Телеграм-канале.
«Как мы и анонсировали на нашем заседании по подрыву «Северных потоков» 26 сентября, сегодня мы распространили проект заявления председателя СБ ООН по этому теракту», — говорится в публикации.

Совет Безопасности ООН может принимать различные документы — не только резолюции, но и разного рода заявления, в которых отражается позиция Совбеза по какому-либо вопросу.

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#сша
#проект
#документы
#оон
#газопровод
#взрыв
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Пентагон назвал Россию и КНР главными угрозами в области ядерного оружия
Пентагон назвал РФ и КНР главными угрозами в области оружия массового поражения
29 сентября 2023, 00:41

Фото: iStock/Phototreat

В стратегии, разработанной Минобороны США в целях противодействия оружию массового уничтожения, подчеркивается увеличение риска возникновения конфликтов с использованием химического, биологического и ядерного оружия. Основными вызовами в этой области названы Россия и Китай, передает РИА Новости.
Оружием массового уничтожения в данной стратегии понимается химическое, биологическое, радиологическое и ядерное вооружение, способное вызвать масштабные разрушения и привести к большому количеству жертв.

В документе также отмечается, что с 2014 года увеличился риск того, что США или их союзники могут столкнуться с вооруженными конфликтами, в которых будет использовано один из указанных типов оружия. При этом Россия и Китай выделяются как основные вызовы в этой сфере.

Кроме того, в стратегии говорится, что КНР (Китай), Россия, КНДР (Северная Корея), Иран и экстремистские организации остаются постоянными региональными угрозами, которым также необходимо противодействовать.

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#вооружение
#иран
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США намекнули Зеленскому, что у них заканчивается терпение
Politico: у западных стран заканчивается терпение по отношению к Украине
29 сентября 2023, 00:21

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

По информации издания Politico, происходящая смена главы Объединенного комитета начальников штабов США, генерала Марка Милли, происходит в то время, когда Запад проявляет признаки утомления от длительного конфликта на Украине.
Источники газеты предполагают, что это решение будет официально объявлено в пятницу. Генерал Марк Милли передаст руководство своей должности своему заместителю Чарльзу Брауну.

Эксперты отмечают, что смена руководства в Пентагоне происходит на критический момент, который может оказать влияние на ход конфликта.

Старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиана подчеркнул, что если контрнаступление Вооруженных сил Украины не увенчается успехом или не удастся прорвать российскую оборону, то опасения о возможности продолжительных военных действий могут возрасти.

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Конгресс США намерен проголосовать за исключение Украины из бюджета
Грин: конгресс США проголосует за исключение Украины из бюджета на оборону
28 сентября 2023, 23:52

Фото: iStock/rarrarorro

Член Палаты представителей США, республиканка Марджори Тейлор Грин объявила, что Палата готовится проголосовать по вопросу исключения финансирования Украины на оборону из бюджета Соединенных Штатов. Эту информацию она опубликовала в социальной сети X.
В своем сообщении Грин подчеркнула, что после недельных обсуждений запросов о исключении финансовой поддержки Украины в области обороны из американского бюджета, Палата представителей готовится к голосованию по этому вопросу. Она описала это событие как «победу» для Соединенных Штатов.

Грин также уточнила, что следующим этапом будет представление ее поправки, направленной на исключение финансовой поддержки Украины из законопроекта об ассигнованиях на государственные и иностранные операции, чтобы избавиться от «открытых чеков» для Украины.

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#нато
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Чехия назвала Россию главной угрозой для страны
Seznam Zprávy: Чехия в оборонной стратегии назвала Россию главной угрозой
28 сентября 2023, 23:44

Фото: iStock/Konoplytska

В новой оборонной стратегии Чехии Россия признается самой серьезной угрозой для страны, пишет издание Seznam Zprávy. Документ уже получил одобрение Совета национальной безопасности Чешской Республики, а в октябре ожидается голосование в правительстве.
В новой оборонной стратегии подчеркивается, что в случае конфликта, Чехия может стать важной транспортной артерией для союзных войск. Этот документ также полностью учитывает текущий конфликт на Украине.

Документ отмечает, что вероятность военной агрессии против Чехии или любой другой страны НАТО и Европейского союза наивысшая с момента завершения холодной войны. Россия в долгосрочной перспективе рассматривается как самая серьезная угроза для безопасности Чехии и ее союзников, особенно с учетом наличия у противника ядерного оружия.

Документ также призывает к созданию хорошо вооруженных и обученных вооруженных сил, а также к подготовке территории Чехии к возможной развертывании большого числа союзных войск. Отмечается, что оборона страны не может полагаться исключительно на профессиональных военнослужащих.

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