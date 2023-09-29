В США заявили, что НАТО не станет отвечать на возможный удар России

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Исследовательская организация RAND, ассоциированная с Пентагоном и правительством США, опубликовала новый доклад, в котором предполагается, что в случае возможного удара России против сил НАТО в ходе российско-украинского конфликта, Североатлантический альянс может отказаться от масштабных ответных действий, передает РИА Новости.
Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что этот доклад может быть воспринят как попытка подтолкнуть Россию к эскалации конфликта. Ранее, по его словам, США и НАТО уже использовали различные причины, чтобы давать Москве стимул к ответным действиям. Содержание нового исследования RAND сосредотачивается на анализе различных уязвимостей, которые, по их мнению, имеются в российской позиции в ходе спецоперации на Украине, а также на ошибках, которые, по их мнению, были совершены Россией. Все это, согласно RAND, может мотивировать Москву на эскалацию конфликта, возможно, даже с использованием ядерного оружия.
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Артем Кузьмин