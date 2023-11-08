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В США заявили, что не допустят победы ХАМАС в секторе Газа

Блинкен: США не допустят победы ХАМАС в секторе Газа
08 ноября 2023, 17:29
Фото: iStock/ffikretow

Фото: iStock/ffikretow

США не допустят победы палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, поскольку это грозит повторной эскалацией конфликта. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью японскому телеканалу NHK.
Во время своего визита в Японию Блинкен сообщил, что США не могут допустить повторения тех событий, которые произошли 7 октября (эскалация конфликта между Израилем и Палестиной). Таким образом, ни в коем случае, нельзя допустить победы ХАМАС в конфликте.

Также Блинкен отметил, что США не намерены допустить и повторной оккупации израильской стороной сектора Газа.


По его словам, палестинцы должны жить на территории сектора Газа. Но на правительственном уровне должно быть создано управление, которое объединит Западный берег реки Иордан и Газу. А также, должно быть организовано отдельное палестинское государство.

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#сша
#хамас
#израиль
#сектор газа
#конфликт
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Фонд Елены Зеленской оказался причастен к торговле украинскими детьми
В Госдуме заявили о причастности Фонда Зеленской к торговле украинскими детьми
08 ноября 2023, 17:44

Фото: iStock/Animaflora

Фонд жены президента Украины Елены Зеленской оказался причастен к торговле украинскими детьми. Их продают в публичные дома или для трансплантологии. Такие данные получены французским журналистом Робертом Шмидтом в ходе расследования. Об этом рассказала вице-спикер Государственной Думы РФ Анна Кузнецова.
По ее словам, о продажах украинских детей для европейских педофилов рассказал бывший сотрудник Фонда Зеленской.

«Бедные украинские дети вывозились с территории Украины под благовидным и лживым предлогом об эвакуации в безопасные европейские детские дома. В итоге оказались в руках сутенёров», - пишет Кузнецова в своем Telegram-канале.

Она также добавила, что российская Парламентская комиссия по расследованию преступлений, совершенных по отношению к украинским детям киевским режимом, причастен и фонд «Спасем Украину». Его возглавляет бывший Уполномоченный по правам ребенка при офисе Зеленского Николай Кулеба.  

По словам Кузнецовой, преступники стараются не оставлять следов, однако уже известно о связи фонда Елены Зеленской с политическими кругами США, Канады и Великобритании. При этом Фонд Зеленской стал курировать сиротские учреждения, и проводить эвакуацию детей.

Таким образом, Зеленский с помощниками занимается организацией похищений детей и их продажей в публичные дома или для нужд трансплантологии, заключила вице-спикер Государственной Думы РФ.

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#дети
#преступники
#детские дома
#фонд
#зеленский
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Суд в Одессе заочно приговорил Херсонского губернатора Сальдо к 15 годам тюрьмы
08 ноября 2023, 17:18

Фото: сайт Кремля

Одесский суд вынес приговор в отношении губернатора Херсонской области Владимира Сальдо. Главу российского региона заочно приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua». Около года назад Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила Сальдо обвинения в коллаборационизме за организацию в Херсонской области референдума, на котором жители региона высказались за присоединение к Российской Федерации.

В августе нынешнего года киевские власти заявили о конфискации активов Сальдо. После этого российский чиновник заявил, что вернется в собственный дом в Херсоне, который пока находится под контролем Украины, после того, как город будет освобожден от боевиков. Сальдо также назвал новые обвинения Киева юридически и практически ничтожными.

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#херсонская область
#губернатор
#украина
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В США увидели опасную деталь в украинском обществе
WP: среди украинцев растет раскол общества из-за политиков и неудач ВСУ
08 ноября 2023, 17:11

Фото: iStock/alzay

В украинском обществе растет раскол, также наблюдается падение морального духа из-за разгорающейся политической борьбы в верхних слоях киевского режима и неудач ВСУ на поле боя.
«В ранее нерушимом национальном единстве Украины начинают появляться первые очевидные трещины. Отсутствие хороших новостей подрывает моральный дух гражданского населения, как и растущие опасения, что Россия вскоре возобновит атаки на энергетическую инфраструктуру», - говорится в материале.

Предполагается, что ситуация накаляется не только из-за неудач ВСУ на поле боя, но и переключение стран Запада на конфликт между Израилем и Палестиной. Также роль играют и разногласия в правительстве США по поводу оказания дополнительной помощи Киеву.

При этом на спад морального духа украинцев влияет борьба в верхних эшелонах власти. Авторы статьи считают, что главком ВСУ Валерий Залужный может представлять угрозу для президента Украины Владимира Зеленского, в случае начала политической картеры. Таким образом, политические разногласия очень омрачили настроение жителей Украины, которое и так находится в упадке из-за неудач на поле боя, резюмируется в статье.

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#конфликт
#борьба
#всу
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Путин заявил, что страны НАТО пытаются «выйти за географические рамки»
Путин: НАТО пытается нарушить свои доктрины и выйти за географические рамки
08 ноября 2023, 17:08

Фото: iStock/RomanBabakin

Страны НАТО намерены выйти за рамки деятельности Североатлантического альянса и расширить зону своего влияния в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе встречи с зампредом Центрального военного совета КНР Чжан Юся.
Российский президент отметил, что НАТО хотят нарушить собственные доктрины и «выйти за географические рамки», начав создание военно-политических альянсов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Путин заявил, что Россия и Китай наблюдают за действиями стран НАТО, но занимаются укреплением обороноспособности, проводя совместные военные учения.

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#нато
#россия
#китай
#сотрудничество
#владимир путин
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Мэр Киева Кличко заявил, что власти не справились с финансированием ВСУ
08 ноября 2023, 17:00

Фото: iStock/Michele Ursi

Мэр Киева Виталий Кличко, на фоне принятия законопроекта о перенаправлении НДФЛ с дохода военных из местных бюджетов в бюджет страны, заявил, что власти не справились с финансированием украинской армии, в своем Telegram-канале.
«Забрав у городов и селений военный НДФЛ, Верховная рада, правительство демонстрируют, что центральная власть не справилась с финансированием армии. И сейчас пытается перевести это на местное самоуправление. Это при том, что все города и так платят в госбюджет 40% НДФЛ своих общин. А Киев – 60%», - прокомментировал ситуацию Кличко.

По словам главы Киева, все украинские города итак направляют дополнительные средства на нужды Вооруженных сил Украины из бюджета общин. Он также добавил, что подобный законопроект особенно сильно ударит по небольшим городам, в которых военный НДФЛ составляет ощутимую часть общего бюджета.

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#правительство
#власть
#ндфл
#законопроект
#киев
#всу
#финансирование
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Кадыров пообещал увольнять чиновников, чьи дети не говорят на чеченском
08 ноября 2023, 16:26

Фото: сайт Кремля

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров пообещал уволить чиновников, чьи дети не знают чеченский язык и говорят, и думают на русском языке.
«Таких чиновников я начну увольнять из команды. В первую очередь детей родному языку должны учить родители. В детских садиках, в школах учат русскому языку, и родители зачастую поощряют это», - заявил Кадыров.

Он ужаснулся, что чеченские дети начинают даже думать на русском языке. При этом Кадыров уверен, что у поколения, которое не владеет чеченским языком нет будущего.

Ранее глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов 15-летнему сыну главы Чечни Рамзана Кадырова, Адаму Кадырову, орден «За заслуги перед КЧР».

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#дети
#родители
#министр
#кадыров
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Зеленский прокомментировал решение ЕК начать переговоры о вступлении Украины в ЕС
Зеленский: решение о начале переговоров о членстве Украины в ЕС – правильный шаг
08 ноября 2023, 16:21

Фото: iStock/ValtimorN

Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение Еврокомиссии (ЕК) правильным. Об этом он написал в своём Telegram-канале, комментируя рекомендацию ЕК о начале переговоров о вступлении страны в Евросоюз.
Украинский президент написал, что 8 ноября стало знаменательной датой для страны, поскольку «история Украины и всей Европы сделала правильный шаг». 

Зеленский добавил, что Украина должна стать частью Евросоюза, поскольку украинцы этого заслужили. 

Ранее бывший аналитик Пентагона, подполковник Карен Квятковски раскрыла дальнейшую судьбу Зеленского. По её словам, в следующем году президента Украины уже не будет в стране. Также она оценила вероятность того, что он всё-таки останется, как маловероятную. 

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#украина
#евросоюз
#ек
#переговоры
#владимир зеленский
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ЕК порекомендовала начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС
08 ноября 2023, 16:16

Фото: iStock/artJazz

Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в состав Евросоюза, об этом сообщается на официальном сайте Европейской комиссии.
«Комиссия рекомендует Совету начать переговоры о вступлении с Украиной и Молдавией», - сообщается в тексте документа.

В заявлении Еврокомиссии также указано, что процесс переговоров можно начинать, поскольку Киев и Кишенёв выполнили достаточное количество необходимых реформ на территории своих государств.

При этом, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен отметила, что переговоры по присоединению к Евросоюзу Киева могут стартовать немедленно, как только Евросовет примет соответствующее решение.

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#киев
#ек
#переговоры
#украина
#евросоюз
#молдова
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Путин повысил в звании командующего группировкой «Восток» Кузьменко
08 ноября 2023, 16:14

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении звания генерал-полковника командующего группировкой российских войск «Восток» в зоне спецоперации на Украине Андрею Кузьменко.
Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Всего российский лидер подписал указы о присвоении генеральских званий 44-м офицерам органов внутренних дел и Вооруженных сил РФ. В списке военачальников находятся 15 фамилий. Кроме Кузьменко, ставшего генерал-полковником, трое военнослужащих получили звания генерал-лейтенанта. 11 человек стали генерал-майорами.

В конце октября, когда министр обороны РФ Сергей Шойгу приезжал с проверкой в пункт управления группировки войск «Восток», Кузьменко докладывал главе оборонного ведомства о выполнении его поручения по созданию штатных подразделений БПЛА и обеспечению их ударными беспилотниками и укомплектованию специалистами.

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